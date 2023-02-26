«Тинькофф», «Альфа-банк», «Росбанк» и Фонд национального благосостояния попали под блокирующие санкции Евросоюза, «Тинькофф Инвестиции» рассказали о готовности к подобному повороту, а Польша перестала импортировать нефть из России. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Ограничения ЕС против «Тинькофф» и «Альфа-банка», стоимость десятого пакета санкций: главное для бизнеса 26 февраля