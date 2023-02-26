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Ограничения ЕС против «Тинькофф» и «Альфа-банка», стоимость десятого пакета санкций: главное для бизнеса 26 февраля

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

«Тинькофф», «Альфа-банк», «Росбанк» и Фонд национального благосостояния попали под блокирующие санкции Евросоюза, «Тинькофф Инвестиции» рассказали о готовности к подобному повороту, а Польша перестала импортировать нефть из России. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Ограничения ЕС против «Тинькофф» и «Альфа-банка», стоимость десятого пакета санкций: главное для бизнеса 26 февраля

Мир

  • Еврокомиссия оценила торговые санкции против РФ в рамках десятого пакета в €12,7 млрд.
  • Польша перестала импортировать нефть из России. 10% сырья поступало в страну из РФ, рассказал глава нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек.
  • Уругвай готов экспортировать в Россию вино, мед и рыбу, рассказал посол страны в РФ Даниэль Кастильос.

Бизнес

  • «Тинькофф», «Альфа-банк» и «Росбанк» попали в десятый пакет санкций ЕС. Кроме того, в санкционный список был добавлен Фонд национального благосостояния.
  • В «Тинькофф» заявили, что готовились к введению ограничений, поэтому активы клиентов «Тинькофф Инвестиций» переведут в неподсанкционную компанию. Все инструменты будут по-прежнему доступны в приложении.
  • В «Мегафоне» рассказали, что попадание в санкционный список ЕС никак не навредит бизнесу и абонентам.

Фото: Unsplash

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