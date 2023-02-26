Ограничения ЕС против «Тинькофф» и «Альфа-банка», стоимость десятого пакета санкций: главное для бизнеса 26 февраля

Ахмед Садулаев
«Тинькофф», «Альфа-банк», «Росбанк» и Фонд национального благосостояния попали под блокирующие санкции Евросоюза, «Тинькофф Инвестиции» рассказали о готовности к подобному повороту, а Польша перестала импортировать нефть из России. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.
Ограничения ЕС против «Тинькофф» и «Альфа-банка», стоимость десятого пакета санкций: главное для бизнеса 26 февраляАхмед Садулаев
Мир
- Еврокомиссия оценила торговые санкции против РФ в рамках десятого пакета в €12,7 млрд.
- Польша перестала импортировать нефть из России. 10% сырья поступало в страну из РФ, рассказал глава нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек.
- Уругвай готов экспортировать в Россию вино, мед и рыбу, рассказал посол страны в РФ Даниэль Кастильос.
Бизнес
- «Тинькофф», «Альфа-банк» и «Росбанк» попали в десятый пакет санкций ЕС. Кроме того, в санкционный список был добавлен Фонд национального благосостояния.
- В «Тинькофф» заявили, что готовились к введению ограничений, поэтому активы клиентов «Тинькофф Инвестиций» переведут в неподсанкционную компанию. Все инструменты будут по-прежнему доступны в приложении.
- В «Мегафоне» рассказали, что попадание в санкционный список ЕС никак не навредит бизнесу и абонентам.
Фото: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Брокер «Тинькофф Инвестиции» перенесет активы клиентов в другую компанию
- 2 Евросоюз ввел санкции против «Тинькофф» и «Альфа-банка»
- 3 «Тинькофф» открыл собственную кафедру в НИУ ВШЭ
- 4 Без матрешек и хохломы: какие коллаборации создают российские бренды
- 5 «Альфа-Банк» открывает набор на бесплатную программу Alfa Students
ВОЗМОЖНОСТИ
26 февраля 2023
28 февраля 2023
28 февраля 2023