Евросоюз ввел санкции против «Тинькофф» и «Альфа-банка»

«Тинькофф», «Альфа-банк» и «Росбанк» попали в десятый пакет санкций Евросоюза, который был опубликован 25 февраля. Помимо банков, в санкционный список добавили Фонд национального благосостояния.

ЕС опубликовал десятый пакет санкций, в список добавили 121 физическое и юридическое лицо.

Под санкции оказались три кредитные организации — это «Альфа-банк», «Тинькофф Банк» и «Росбанк». Санкции против этих банков Евросоюз объясняет тем, что сектор, в котором они функционируют, обеспечивает «существенный доход» государству РФ, а также их ролью в экономике: все три банка входят в список системно значимых.

Активы оказавшихся под санкциями банков в ЕС подлежат заморозке, европейцам запрещено предоставлять им финансирование и другие экономические ресурсы.

Помимо банков, в санкционный список попали Фонд национального благосостояния и медиагруппа МИА «Россия сегодня».

В «Тинькофф» сообщили, что подготовились к такому сценарию. Банк заверил, что клиенты смогут пользоваться сервисами «Тинькофф» «в обычном режиме вне зависимости от внешних обстоятельств». Санкции не повлияют на обслуживание 26 млн клиентов кредитной организации, говорится в ее сообщении.

Совет ЕС ранее раскрыл содержание санкций без упоминания конкретных людей и компаний. В частности, сообщалось, что страны ЕС договорились расширить запрет на экспорт в Россию критически важных технологий и промышленных товаров (в том числе электронику, автозапчасти, строительные товары), а также продукции двойного назначения.

В феврале Россия, наряду с Британскими Виргинскими островами, Маршалловыми островами и Коста-Рикой, оказалась в так называемом сером списке налоговых юрисдикций, который ведет Евросоюз.

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