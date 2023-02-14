Евросоюз включил Россию в «серый список» налоговых юрисдикций

Евросоюз обновил так называемый серый список налоговых юрисдикций: в него попали Россия, Британские Виргинские острова, Маршалловы острова и Коста-Рика, сообщается на сайте Совета ЕС.
«Совет выражает сожаление, что эти юрисдикции не сотрудничают по налоговым вопросам, и призывает их укрепить свою правовую базу для решения обозначенных проблем», — говорится в сообщении.
Теперь в перечне содержится 16 позиций, главным образом в нем представлены классические офшоры (Багамские острова, Панама, Вануату и др.). Несколько стран вышли из «серого списка»: Северная Македония, Барбадос, Ямайка и Уругвай. Таким странам, как Гонконг, Малайзия и Катар, дали отсрочки для устранения недостатков.
Претензии к России связаны с принятыми в 2022 году поправками к законодательству, которые регулируют режим специальных административных районов (в России их два — в Приморье и в Калининградской области). Также Совет ЕС отметил, что диалог с Россией относительно вопросов налогового законодательства «зашел в тупик» на фоне ситуации на Украине.
Впервые «серый список» увидел свет в декабре 2017 года. Следующий его пересмотр планируется в октябре 2023 года.
Фото на обложке: Unsplash
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