В России могут появиться «дроносалоны» по принципу салонов автодилеров

В ближайшие годы в России могут появиться салоны по продаже дронов, которые также будут оказывать услуги технического сервиса, страховки и другие. К такому мнению пришел гендиректор «Агримакс.Аэро» Максим Чижов.

Предприниматель рассказал об этом в беседе с РИА. По словам Чижова, специализированные салоны могут открыться на базе автомобильных центров в ряде городов-миллионников в России.

«Они будут также оказывать услуги трейд-ин, дрон-шеринг, проводить техническую диагностику и ремонт аппаратов», — рассказал Чижов.

По мнению гендиректора «Агримакс.Аэро», «дроносалоны» станут таким же каналом продаж, как и салоны автодилеров. Они будут реализовывать аппараты, в первую очередь, для бизнеса: для решения задач в области строительства, мониторинга объектов и территорий, сельского хозяйства и логистики.

«Мультибрендовые дилерские салоны, например, имеют шанс стать точками притяжения, помимо прочего, для заказа к исполнению различных услуг при помощи беспилотников», — отметил специалист.

В середине февраля стало известно, что «Почта России» и «Сколково» создали компанию «Консорциум БАС», которая займется тестированием тяжелых дронов для использования в сельском хозяйстве.

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