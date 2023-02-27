ЦБ сокращает штат, edtech лишается инвестиций: главное 27 февраля

Карина Пардаева
Сокращение инвестиций в российский edtech-рынок, импорт iPhone из Индии в Россиию вырос, ЦБ сократит тысячу сотрудников и другие новости 27 февраля — в обзоре RB.RU.
ЦБ сокращает штат, edtech лишается инвестиций: главное 27 февраляКарина Пардаева
Инвестиции
- Представитель компании MediaChain Ecosystem Дмитрий Мазанов назвал топ-7 NFT-проектов для инвестиций в 2023 году. Среди них — Art Blocks, NBA Top Shot и другие.
- В 2022 году объем инвестиций в российский edtech-рынок упал в 3,5 раза, до 4 млрд рублей. За предыдущий год в сектор было вложено около 14 млрд рублей.
Бизнес
- Российские парфюмерные и косметические сети занимают ниши ушедших зарубежных брендов. Например, парфюмерная Molecule начала скупать помещения в центре Москвы под открытие новых магазинов, пишут «Ведомости».
- В Банке России готовятся к сокращению штата и расходов на оплату труда, часть выплат уже отменена. Речь может идти о высвобождении около 1 тыс. человек, узнал «Ъ».
- Импорт iPhone из Индии в Россию вырос в 2022 году вдвое. Однако общий параллельный импорт этих смартфонов упал втрое официальных поставок, сообщили «Ведомости».
- Количество зарегистрированных автомобилей сократилось впервые за много лет в Москве, Подмосковье, Петербурге, Краснодарском крае и других регионах, а рекордсменом по приросту числа регистраций стало Приморье — на учет за год дополнительно встало 15 тыс. легковых машин, пишет «Ъ».
Сервисы
- В 2022 году в сеть попали 168 значимых баз данных российских компаний. Лидерами по утекшей информации стали ритейлеры — 14% и сервисы доставки — 34%.
Фото на обложке: Chinnapong /
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