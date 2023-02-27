Сокращение инвестиций в российский edtech-рынок, импорт iPhone из Индии в Россиию вырос, ЦБ сократит тысячу сотрудников и другие новости 27 февраля — в обзоре RB.RU.

ЦБ сокращает штат, edtech лишается инвестиций: главное 27 февраля