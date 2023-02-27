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Крупная китайская компания занялась разработкой аналога ChatGPT

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Китайская компания Tencent занялась разработкой аналога ChatGPT. Холдинг собрал команду разработчиков, чтобы создать полноценную копию заблокированного в Китае нейросетевого чат-бота.

Крупная китайская компания занялась разработкой аналога ChatGPT

Китайский инвестиционный холдинг нанял команду разработчиков для создания собственного аналога нейросетевого чат-бота ChatGPT. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. Чат-бот получил название HunyuanAide, он работает на модели на искусственном интеллекте Hunyuan.

Разработкой полноценного клона популярного чат-бота ChatGPT уже занимаются главные конкуренты Tencent – китайские компании Alibaba и Baidu.

ChatGPT запрещено использовать в Китае, но пользователи интернета обходят ограничения через специальные программы. Также власти запретили компаниям оказывать услуги, в создании которых принимал участие ChatGPT, а разработку продуктов с аналогичным чат-боту функционалом нужно согласовывать с регулятором.

Фото на обложке: Unsplash

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