Крупная китайская компания занялась разработкой аналога ChatGPT

Китайский инвестиционный холдинг нанял команду разработчиков для создания собственного аналога нейросетевого чат-бота ChatGPT. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. Чат-бот получил название HunyuanAide, он работает на модели на искусственном интеллекте Hunyuan.

Разработкой полноценного клона популярного чат-бота ChatGPT уже занимаются главные конкуренты Tencent – китайские компании Alibaba и Baidu.

ChatGPT запрещено использовать в Китае, но пользователи интернета обходят ограничения через специальные программы. Также власти запретили компаниям оказывать услуги, в создании которых принимал участие ChatGPT, а разработку продуктов с аналогичным чат-боту функционалом нужно согласовывать с регулятором.

Фото на обложке: Unsplash