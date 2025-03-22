Tencent представила ИИ-модель Hunyuan-T1

Китайский интернет-гигант Tencent выпустил «рассуждающую» ИИ-модель Hunyuan-T1. Об этом компания сообщил в X-аккаунте Hunyuan.

Что произошло? Hunyuan-T1 основана на базе сверхбольшой модели TurboS, которую Tencent выпустила в феврале этого года.

Компания отмечает, что нейросеть «лучше захватывает большие текстовые фрагменты», что позволяет ей «точнее» рассуждать и выдавать меньше галлюцинаций. Скорость генерации — 60–80 токенов в секунду.

Как попробовать? Новая модель доступна бесплатно, но только на китайском языке. Также опробовать Hunyuan-T1 на английском языке можно на платформе Hugging Face.

При заданной роли нейросеть может отвечать на запросы на русском языке. При этом она продолжит «рассуждать» на китайском языке — в том числе о том, как ей ответить на русском.

Фото: Русбейс

В чем отличие от аналогов? Разработчик представил таблицу, в которой способности модели Tencent сравниваются с конкурентами от DeepSeek и OpenAI. Согласно ей, Hunyuan-T1 превосходит GPT-4.5 в рассуждениях, знаниях, математике и написании кода, а DeepSeek R1 — в знаниях и рассуждениях.

Фото: Hunyuan / X

В конце февраля 2025 года Tencent выпустила сверхбольшую языковую модель Turbo S. Тогда же стало известно, что компания к запуску собственного чат-бота, аналогичного заблокированному в Китае ChatGPT.

Фото на обложке: Unsplash