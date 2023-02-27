Apple выплатила в бюджет РФ 906 млн рублей штрафа за нарушение антимонопольного закона

Apple выплатила штраф в размере 906 млн рублей, который ей назначили за нарушение антимонопольного закона РФ. По данным ФАС, компания ограничила конкуренцию на рынке, ограничив в App Store приложение российского разработчика.

906 млн рублей назначенных Apple штрафа уже поступили в бюджет РФ, сообщили в ФАС. Ведомство установило, что Apple своими действиям ограничивала конкуренцию на рынке и занимала на нем доминирующее положение с долей 100%.

«Лаборатория Касперского» в 2019 году пожаловалась в ФАС на Apple из-за того, что она ограничила доступ в App Store программе для родительского контроля Kaspersky Safe Kids. За это Apple признали нарушителем антимонопольного законодательства, обязали устранить нарушение и назначили штраф в размере 906,2 млн рублей.

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