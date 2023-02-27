Мосбиржа прекратила торги паями 15 БПИФов «Тинькофф Капитал»

Московская биржа объявила о временном прекращении торгов инвестиционными паями 15 биржевых паевых инвестиционных фондов под управлением «Тинькофф Капитал». Речь идет о бумагах из «Первого уровня» котировочного списка. На этой новости акции TCS Group обрушились в начале торгов почти на 13%.
Такая мера принята в связи с тем, что управляющая компания прекратила определять стоимость чистых активов фондов. Также приостановлена выдаче паев по ним.
Мосбиржа остановила торги БПИФами со следующими торговыми кодами: TUSD, TEUR, TGLD, TSPX, TGRN, TSST, TBUY, TEMS, TFNX, TCBR, TSOX, TPAS, TEUS, TBEU, TRAI.
Ранее «Тинькофф Инвестиции» объявили об остановке торгов иностранными ценными бумагами на бирже в евро. В минувшие выходные ЕС обнародовал десятый пакет антироссийских санкций. В него попал и «Тинькофф». В банке тогда заявили, что готовились к такому развитию событий, поэтому данные меры не повлияют на возможность клиентов пользоваться сервисами «Тинькофф».
Фото на обложке: Stanley Kalvan /
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