«Тинькофф Инвестиции» временно приостановили торги иностранными бумагами и евро

Брокер «Тинькофф Инвестиции» приостановил торговлю иностранными ценными бумагами на время переноса активов клиентов в новый неподсанкционный депозитарий. Торги должны возобновиться в течение 1-3 недель

«Мы переносим иностранные ценные бумаги, торгующиеся на СПБ Бирже, на наподсанкционную компанию. Во избежание риска блокировки, а также чтобы осуществить все необходимые действия для переноса, мы временно приостанавливаем торговлю иностранными ценными бумагами», — говорится в сообщении брокера.

Кроме того, временные ограничения коснутся бумаг, торгующихся на Гонконгской бирже, доступ к которым предоставляет СПБ Биржа.

С понедельника «Тинькофф Инвестиции» также приостановят торги евро. Валюта будет исключена из перечня ликвидных инструментов. Выводы в евро по-прежнему будут доступны. Других валют ограничения не коснутся.

Банк «Тинькофф» попал в санкционный список Евросоюза 25 февраля в рамках десятого пакета санкций. В «Тинькофф Инвестициях» заверили, что были готовы к этому, и все активы клиентов будут перенесены в новую неподсанкционную компанию.

Брокер по-прежнему не называет эту компанию, но сообщил, что что договорился с ней «еще несколько месяцев назад».

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