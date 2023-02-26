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Брокер «Тинькофф Инвестиции» перенесет активы клиентов в другую компанию

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

После попадания «Тинькофф» в санкционный список Евросоюза брокер «Тинькофф Инвестиции» рассказал, что был готов к этому. Организация сообщила, что все активы клиентов будут перенесены в новую неподсанкционную компанию.

Брокер «Тинькофф Инвестиции» перенесет активы клиентов в другую компанию

«Мы подготовились к любым возможным событиям и разработали инфраструктурное решение, которое позволит в течение одной-трех недель бесшовно для клиентов перевести активы в новую неподсанкционную компанию», — говорится в заявлении брокера.

Сообщается, что все сервисы и инструменты приложения «Тинькофф Инвестиции» будут доступны в полном объеме.

Евросоюз ввел ограничения в отношении «Тинькофф» 25 февраля в рамках десятого пакета санкций. В банке заверили, что санкции никак не повлияют на обслуживание клиентов, которые смогут пользоваться всеми сервисами «в обычном режиме вне зависимости от внешних обстоятельств».

Фото: Nikita Burdenkov / Shutterstock

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