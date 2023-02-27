Московская биржа запустит торги фьючерсами на гонконгский доллар и турецкую лиру

Московская биржа запустит торги расчетными фьючерсами на валютные пары гонконгский доллар/российский рубль и турецкая лира/российский рубль. Они начнутся 1 марта, сообщили в пресс-службе площадки.
Запуск торгов обусловлен повышенным интересом к этим валютам на рынке, пояснили в Мосбирже.
Фьючерсные контракты на пару турецкая лира/российский рубль будет торговаться под кодом TRY, один лот будет равняться 1 тыс. лир.
Контракты на пару гонконгский доллар/российский рубль будут торговаться с тикером HKD, при этом один лот равен 1 тыс. гонконгских долларов.
Сами фьючерсы будут доступны с исполнением в июне, сентябре и декабре текущего года, а также в марте следующего года.
В ноябре Мосбиржа начала расчет индекса облигаций в юанях. Решение было связано с ростом числа операций с китайской валютой на местном рынке.
В мае 2022 года Великобритания лишила Московскую биржу статуса признанной, поскольку площадка была вынуждена следовать запрету ЦБ на продажу активов по указанию нерезидентов.
Фото на обложке: BAHADIR ARAL AVCI /
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