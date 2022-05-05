Великобритания лишила Мосбиржу статуса «признанной»

Ранее Налоговая служба Британии пояснила, что решила отозвать статус Мосбиржи, потому что в феврале Банк России запретил брокерам продавать активы по указанию нерезидентов. Биржа подчинилась требованию регулятора.

Статус признанной биржи дает инвесторам право на некоторые налоговые преференции по некоторым классам активов в Великобритании. Если же биржа утрачивает такой статус, то резиденты Великобритании, торгующие на MOEX, лишатся налоговых льгот при торговле ценными бумагами на российской площадке (не касается уже существующих инвестиций), объяснял RB.RU финансовый эксперт Rusprofile Карен Даниелян.

Мера, как сообщалось, с фундаментальной точки зрения снижает инвестиционную привлекательность России, но в текущей ситуации не окажет существенного влияния, потому что сейчас инвесторы и так не планируют инвестировать существенные суммы в российские активы.

Фото на обложке: Unsplash