Ритейлеры и сервисы доставки стали лидерами по объему утечек информации

В 2022 году в сеть попали 168 значимых баз данных российских компаний. Всего злоумышленники выложили свыше 2 млрд записей. Примерно 48 млн строк (16%) содержали пароли.

Большая часть пользовательских данных (64%) были скомпрометированы в результате атак на крупный бизнес, сообщили РИА Новости со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского».

Лидерами по утекшей информации стали ритейлеры — 14% и сервисы доставки — 34%.

В 2023 году, по прогнозам компании, число утечек может вырасти на 20%. При этом злоумышленники могут по-прежнему интересоваться сферой ритейла, которая исторически хранит колоссальные объемы информации.

Что стоит сделать компаниям, чтобы предотвратить утечку информации через рассылочные программы, RB.RU рассказывал Александр Алхимов, руководитель портфеля продуктов центра digital-рекламы и информирования МТС.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock