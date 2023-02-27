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Ритейлеры и сервисы доставки стали лидерами по объему утечек информации

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2022 году в сеть попали 168 значимых баз данных российских компаний. Всего злоумышленники выложили свыше 2 млрд записей. Примерно 48 млн строк (16%) содержали пароли.

Ритейлеры и сервисы доставки стали лидерами по объему утечек информации

Большая часть пользовательских данных (64%) были скомпрометированы в результате атак на крупный бизнес, сообщили РИА Новости со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского».

Лидерами по утекшей информации стали ритейлеры — 14% и сервисы доставки — 34%. 

В 2023 году, по прогнозам компании, число утечек может вырасти на 20%. При этом злоумышленники могут по-прежнему интересоваться сферой ритейла, которая исторически хранит колоссальные объемы информации.

Что стоит сделать компаниям, чтобы предотвратить утечку информации через рассылочные программы, RB.RU рассказывал Александр Алхимов, руководитель портфеля продуктов центра digital-рекламы и информирования МТС.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

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