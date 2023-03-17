Мебельный ритейлер Hoff сгенерировал гостиные Ван Гога и Виктора Цоя с помощью искусственного интеллекта

Мебельный гипермаркет Hoff использовал нейросеть Midjourney и спроектировал варианты гостиных для Ван Гога, принцессы Дианы, Мерилин Монро и Виктора Цоя, какими они могли бы быть, если бы их владельцы жили в наши дни в обычных московских квартирах.

По запросу Hoff нейросеть сгенерировала интерьеры Сальвадора Дали, Виктора Цоя, Мерилин Монро, Энди Уорхола, принцессы Дианы и Ван Гога. Каждая гостиная имеет свои отличительные черты и отображает характер звездных владельцев квартир.

Гостиная Сальвадора Дали

Гостиная Виктора Цоя

Главными критериями в запросе для искусственного интеллекта Hoff указал расположение квартир в России и метраж комнаты не более 15 кв. метров.

Гостиная Мерилин Монро

Гостиная Энди Уорхола

Под все получившиеся гостиные ритейлер подобрал максимально похожие мебель и декор. Все товары доступны для покупки в магазинах сети.

Гостиная принцессы Дианы

Гостиная Ван Гога

Ранее X5 Group представила результаты своего запроса к нейросети: ритейлер попросил нарисовать портреты типичных покупателей «Пятерочки» в разных регионах России.