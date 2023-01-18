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Нейросеть нарисовала портреты типичных покупателей «Пятерочки» в разных регионах России

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Алгоритмы искусственного интеллекта создали портреты типичных покупателей «Пятерочки» и «Перекрестка» в разных регионах страны. В основу легли обезличенные данные о среднем чеке, возрасте, поле и предпочтениях в еде пользователей программы лояльности, сообщила X5 Group, которая владеет продуктовыми сетями.

Нейросеть нарисовала портреты типичных покупателей «Пятерочки» в разных регионах России

«На первом этапе проекта мы сформировали текстовое описание портрета покупателя на основе данных об участниках “Х5 Клуба”, — сообщил директор по партнерствам и программам лояльности Х5 Group Александр Чухонцев. — Как выяснилось, средний возраст покупателя по всем регионам — 42 года. При этом самые старшие участники живут в Новгородской области, а самые молодые — в Республике Алтай и Иркутской области». 

Также X5 ранжировала покупателей по знаку зодиака, вкусовым предпочтениям, наличию детей и приверженности вредным привычкам.

Сервисы генерации изображений предоставило «Агентство Искусственного Интеллекта».  Основными критериями отбора итоговых портретов были фотореалистичность и соответствие возрасту и полу, а также предпочтениям в еде и этническим особенностям каждого региона. 

Как выглядят типичные покупатели «Пятерочки» и «Перекрестка» по версии нейросети:

 

Покупатели в Карелии

Покупатели в Санкт-Петербурге и области

Покупатели в Алтайском крае

Покупатели в Республике Хакасия

Покупатели в Москве и области

В ходе исследования X5 выяснила, что больше всего мяса приобретают в Республике Карелия (оказывается в корзине 75% покупателей), а меньше всего — в Алтайском крае и Республике Хакасия (48%) при самом высоком уровне потребления овощей (26%) в этих регионах.

Самый большой средний чек на продукты у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (859 рублей), далее расположились Москва и Московская область (777 рублей) и Санкт-Петербург и Ленинградская область (768 рублей). 

Абсолютно во всех регионах среди покупателей преобладают Козероги, на втором месте — Львы, на третьем — Раки. Меньше всего за продуктами ходят Скорпионы и Стрельцы.

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