5 советов, чтобы сделать наем в ритейле креативнее

Для комплектации штата одного магазина в среднем нужно около восьми продавцов-кассиров, два администратора и один директор. А таких магазинов может быть несколько тысяч.
Чтобы закрывать «нештучные» вакансии, кроме стандартных инструментов работы, некоторые ритейлеры обращаются к креативным способам найма. О таких способах и источниках для создания интересных проектов рассказала директор департамента развития бренда работодателя и коммуникаций торговой сети «Пятерочка» Наталья Белоусова.
Четко определите свою целевую аудиторию
Прежде чем взяться за разработку идеи, задайте главный вопрос: кого именно мы ищем?
Составлять портрет своей аудитории нужно подробно:
- пол,
- возраст,
- место проживания,
- образование,
- профессия.
Для этого помогут два основных шага.
- Необходимо проанализировать текущую воронку, определить, откуда приходят на открытую вакансию люди, кто они.
- Представить, кого хотелось бы видеть среди кандидатов. Далее, два получившихся описания приводите к общему знаменателю.
От полученной информации будет зависеть не только концепция проекта, но и бюджет, который вы потратите на продвижение — например, в социальных сетях или через контекстную рекламу. Без четкой целевой аудитории на каждый клик будет тратиться бюджет, а эффективность по итогу окажется низкой, так как настроенная кампания привлечет мало желаемых кандидатов.
Наш опыт
При создании концепции игры для привлечения новых участников в флагманский проект компании «Директор магазина — партнер» мы сначала рассмотрели нашу действующую аудиторию: директорами магазинов, как правило, являются мужчины и женщины 30-45 лет.
Лучшие результаты среди участников программы показывают те, у кого уже есть управленческий опыт в розничной торговле или опыт ведения собственного бизнеса — значит, для нас такие кандидаты предпочтительнее при отборе.
Сведя описание, получаем нашу целевую аудиторию:
- мужчины и женщины 30-45 лет;
- жители крупных городов по всей России;
- управленцы компаний из сферы ритейла;
- предприниматели с опытом, которым не хватает личных финансовых ресурсов для развития бизнеса.
Формат игры тоже выбран неслучайно. Проведенный анализ аудитории показал, что мини-игры в известных социальных сетях, таких как «ВКонтакте» и «Одноклассники», все еще пользуются популярностью.
Запущенное продвижение в ВК и Telegram сэкономило компании бюджет за счет снижения цены за каждый полученный с таргета отклик.
Идите в digital
Создавать проект лучше сразу с прицелом на digital-формат продвижения. Digital-коммуникации — это удобно, быстро, охватно и точно попадает в цель за счет управляемого инструментария.
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Еще в digital пространстве, в отличие от других каналов, можно проанализировать отклик целевой аудитории благодаря автоматическому сбору, обработке и хранению данных.
Наш опыт
Игра «Стань директором-партнером компании» была запущена на отдельном брендированном лендинге. Для каждого канала продвижения короткая ссылка имела индивидуальные метки, по которым было легко отслеживать как количественную, так и качественную метрику эффективности площадки.
Сбор аналитики внутри игры помог сформировать представление о предпочтениях аудитории:
- кого из персонажей выбирали чаще — мужчину или женщину (кому программа интереснее);
- где хотели бы управлять магазином — в регионе или Москве (какая локация магазина предпочтительнее).
Привлекайте к разработке идеи другие подразделения компании
Одна голова хорошо, а две — всегда лучше. HR знают все про поиск и наем, а отдел маркетинга — про то, как выгодно и грамотно продать любую идею.
Создавайте кросс-функциональные проекты, вовлекая специалистов из других подразделений.
Таким образом можно закрывать одновременно несколько задач:
- обучать аудиторию,
- продвигать бренд работодателя,
- получать отклики на активные вакансии.
Наш опыт
Игра «Стань директором-партнером компании» — яркий пример коллаборации HR-функции и digital-маркетинга.
Изначально перед HR-командой стояла задача донести до потенциальных кандидатов на должность директора-партнера ключевую особенность программы, ее «уникальное торговое предложение»: директоров магазинов в статусе партнера наделяют большими полномочиями и свободой принятия решений.
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Тогда пришла идея наглядно показать, как директор-партнер может влиять на бизнес, менять то, что считает нужным, и увеличивать прибыль компании и доход своей команды.
Облечь идею в действие помогли специалисты digital-маркетинга. Они предложили интерактивный формат — игру, выстроенную по принципу прохождения квеста из реальных рабочих ситуаций директора магазина.
Изучайте рынок
Чтобы быть в тренде, нужно про эти тренды знать. Для этого необходимо постоянно общаться и обмениваться опытом с профессиональным сообществом, например, на отраслевых премиях и конференциях.
Например, RB.RU приглашает предпринимателей из сферы DeepFoodTech на международную конференцию, которая пройдет уже 19 мая — представьте продукт широкой аудитории и попробуйте еду будущего, созданную коллегами по цеху.
Зарегистрироваться можно по ссылке
Интересные практики других компаний дадут почву для размышлений. Чтобы создать что-то свое, не нужно копировать чужие идеи подчистую; полученная информация может натолкнуть на определенную мысль или вдохновить.
Наш опыт
Мы следим за изменениями и нововведениями на рынке благодаря участию в отраслевых премиях и конференциях:
- HR Impact,
- Digital Communications awards,
- Digital Leaders Award,
- Proba Awards,
- People Investor,
- Digital Leaders Award.
Понравившиеся кейсы и инструменты обсуждаем внутри команд и берем идеи на заметку.
Еще много общаемся с коллегами из других компаний на рабочих встречах — для нас это регулярная практика. Благодаря «перекрестному опылению» знаниями на рынок постоянно выходят свежие и креативные проекты.
Сокращайте шаги аудитории к вашей цели
Здесь должна работать формула «всего в меру». Создавая проект, не используйте сложную идею или механику, которая заставит кандидатов совершать слишком много шагов для отклика на вакансию.
Вот факторы, которые могут отбить желание кандидата пройти все этапы:
- долгий процесс регистрации в личном кабинете,
- большое количество вопросов в тестах,
- переполненный инфографикой, текстом, картинками и анимацией лендинг, который невозможно пролистать до конца страницы.
Чем длиннее путь соискателя к кнопке «позвонить или написать», тем меньше шансов, что он до нее вообще дойдет.
В идеале с момента перехода по ссылке проекта до финального клика на вакансию или контакты человек должен потратить 5-10 минут.
Наш опыт
При разработке игры мы отказались от первоначальной регистрации пользователя и наполнили ее небольшим количеством заданий.
Пройдя по ссылке на лендинг проекта, пользователь может начать игру с одного клика. Алгоритм выпадающих вопросов не одинаковый для всех действий, а зависит от выбранного игроком варианта — благодаря этому у каждого участника создается свой уникальный сценарий игры.
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На этапе тестирования мы тщательно проверяли наполнение заданий и время, которое тратится на их решение — лишние или слишком сложные вопросы и действия исключали из сценария.
В итоге прохождение игры занимает у игроков 10-15 минут, но интерактивный формат помогает увлечь участников в процесс глубже.
- До финала дошли 3,2 тыс. игроков;
- По клику «Узнать о вакансии» перешли 1,3 тыс. человек;
- До действия «Позвонить» — 227 участников.
Наш отдел подбора персонала провел собеседование с 50 людьми, прошедшими игру. По результатам интервью 11 кандидатов получили предложение от компании стать директором-партнером.
Как создать креативный проект для найма, который будет работать
- Подробно составьте портрет целевой аудитории. На основе полученного описания можно приступать к разработке концепции проекта и планировать кампанию по его продвижению.
- Используйте digital-инструменты. С их помощью вы сможете охватить большую аудиторию, точно оценить как количественные, так и качественные показатели эффективности и собрать обратную связь своей целевой аудитории.
- Объединяйте идеи, опыт и возможности разных подразделений компании. Кросс-функциональные проекты получаются полезнее и интересней по содержанию.
- Учитывайте опыт других компаний. Часто игроки рынка делятся удачными и неудачными кейсами реализации проектов на отраслевых конференциях и премиях. Там всегда можно узнать что-то полезное.
- Дополнительно не усложняйте идею или механику проекта. Чем меньше времени и сил тратит кандидат на участие, тем больше вероятность, что он дойдет до конца.
Фото на обложке: Shutterstock / Gorodenkoff
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