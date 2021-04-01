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Что нужно для эффективной коммуникации юриста и отдела маркетинга? Новые инструменты!

Колонки
Владимир Подъяпольский
Владимир Подъяпольский

Преподаватель Moscow Digital School, Head of Legal современного сервиса автострахования Mafin

Алина Алещенко

Владимир Подъяпольский, преподаватель Moscow Digital School, Head of Legal современного сервиса автострахования Mafin, собрал в этой колонке свой практический опыт и рассказал о самых распространенных проблемах, с которыми часто сталкивается юрист при взаимодействии с отделом маркетинга, а также раскрыл их возможные решения.

Что нужно для эффективной коммуникации юриста и отдела маркетинга? Новые инструменты!

Очередной вечер проходит за разработкой договора, вычиткой или осмотром рекламного материала на соответствие закону и все, как всегда, срочно-быстро-пожар.

Ловишь себя на мысли, что похожие комментарии писал в прошлый раз, а использование терминов и картинок обсуждали совсем недавно.

При этом в начале года собиралась информацию об основных проблемах и были написаны отличные регламенты, но нарушения происходят, а дизайнеры и копирайтеры обращаются с одними и теми же вопросами.

Знакомо, неправда ли?

 

Причина всего этого

Надо признать, что люди сейчас перегружены информацией. Поэтому длинные тексты с тяжёлыми терминами не эффективны. 

Чего не скажешь об этой статье, объем которой составляет всего 6490 знаков, а для прочтения понадобится 7-8 минут.

Согласитесь, что для юристов регламенты — это важный документ, на который можно сослаться, но для обычных людей все регламенты это то ещё чтиво. Одно название РЕГЛАМЕНТ, ПОЛОЖЕНИЕ, ПОЛИТИКА многих ввергает в ступор, заставляет чувствовать какое-то внутреннее отторжение.

Другое дело – гайд или хендбук, весьма приятные, а главное – знакомые слова для маркетологов.

Это правило №1 эффективной коммуникации – важно и нужно ГОВОРИТЬ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ с вашим клиентом (коллега из маркетинга – никто иной как ваша целевая аудитория, с которой вы собираетесь выстроить коммуникацию).

Стараемся переводить непонятный юридический на простой русский, а ещё лучше – пишем языком и используем сленг, на котором говорят коллеги. 

Правило №2. Объяснять проще и с примерами. Рассказываем сложные вещи так, как вы бы объясняли их ребенку или другу, который вообще далек от юридических текстов.

Больше примеров и необычных историй – гарант для запоминания. Размер штрафов и компенсаций мало кто точно воспроизведет, но, что чемоданы известной фирмы нельзя использовать в рекламном ролике сока, наверняка отложатся в памяти.

Но мало переименовать документ, упростить текст и добавить примеры, он станет легче считываться, но это все же текст. Текст воспринимается гораздо дольше, чем картинка.

Поэтому используем правило №3: Меньше текста, больше графики. Вдохновитесь лицензией Creative Commons, где основная информация изображена в виде понятных пиктограмм. Это не так сложно сделать, но зато вся важная информация закрепится в головах коллег надолго. Особенно это хорошо работает с необычными и смешными иконками, мемами.

Здесь можно дать волю вашей фантазии, но не забывайте, что использование картинок возможно только с согласия автора, а в некоторых случаях и без согласия, но при упоминании его имени и источника цитирования.

С текстом мы поработали и у нас появились документы с привычными названиями и содержанием похожим на комикс (кстати, отличная идея!).

Не забываем, что аудитория, на которую направлены наши документы в большинстве своем, достаточно молодая или не очень, но читать одинаково не любят ни те, ни другие.

Правило №4. Используем привычные формы документов. Посмотрите договоры, поговорите с коллегами, с какими формами документов они часто сталкиваются? Наверняка это будет бриф на разработку рекламной кампании/ролика/лого, «Музыкальная справка», а может быть, и форма с указанием каналов, сроков и способов размещения рекламных материалов.

Маркетологи привыкли работать с этими документами и, если вы позаимствуете форму, но наполните ее своим простым и понятным содержанием, то на свет могут появиться:

  • «Гайд: Определим способ использования по каналу коммуникации»;
  • «Чек-лист проверки рекламного материала»;
  • «Хендбук: источники бесплатного контента».

Мы разогнались и не намерены останавливаться!

 

Перевод в цифру

Настало время для перевода всех созданных документов в цифровой формат с использованием современных инструментов.

Для начала разместим все наши гайды, хендбуки и формы в едином пространстве. 

Это может быть внутренний портал или страничка, сделанная на Tilda, на крайний случай – папка на Google Диске. 

Важно, чтобы все-таки это были не документы в Word, а pdf с графикой и аккуратным выравниванием, так документы считываются и запоминаются легче.

Не скрывайте свою работу

Сделайте рассылку по компании и в «завлекающем» сообщении (не забываем про правила №1 и 2), расскажите, какие документы вы подготовили, где они лежат и в каких случаях они пригодятся.

Используйте не только документы

Для повышения общей правовой грамотности явно не лишним будет провести несколько обучающих вебинаров. Благо в период пандемии все уже научились пользоваться программами для видеоконференциий. Лучше сделать запись и разместить ее там же, где хранится вся ценная информация.

Можно подготовить интерактивную презентацию, содержащую вопросы и ответы. Так вы еще раз прокоммуницируете с вашими коллегами, а для них останется еще один материал для использования.

Для продвинутых

Обладая совсем небольшими ресурсами, можно все документы и наиболее частые вопросы поместить в чат-бот, который будет взаимодействовать с коллегами вместо вас. Это весьма эффективный и полезный инструмент. Важно сделать хорошее наполнение и правильную логику чат-бота, проинформировать коллег о его наличии. По опыту – количество однотипных вопросов сокращается на треть. 

Итак, фактически мы спланировали маркетинговую кампанию, направленную на отдел маркетинга и преследующую лишь одну цель – качественно и эффективно взаимодействовать с коллегами.

Подведем итоги. Что же потребуется для хорошей коммуникации?

 

Чек-лист

  • Делаем информацию: 

(а) простой – привычные слова без сложных терминов, короткие предложения, графика;

(б) доступной – размещаем все в едином цифровом пространстве;

(в) интересной – приводим живые примеры.


  • Используем новые и ставшие привычными инструменты:

(а) Информационный портал;

(б) Интерактивные презентации;

(в) Вебинары;

(г) Чат-бот.


Применяя эти нехитрые правила и современные инструменты, вы разгрузите себя и упростите взаимодействие с коллегами. 

Итогом этих действий будет повышение грамотности сотрудников, снижение рисков и качественный рост коммуникации, а главное – у вас появится пару лишних часов на сон или написание познавательной статьи.

Фото на обложке: pixabay.com

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