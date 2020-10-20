Исследование: с какими проблемами в 2020г обращались к юристам сотрудники российских компаний
Платформа «Понимаю» проанализировала свыше 1200 юридических консультаций, оказанных с начала года в рамках программы поддержки сотрудников, и выяснила, что самой популярной темой обращений сотрудников к юристам стала защита прав потребителей. Об этом говорится в сообщении платформы.
- На тему защиты прав потребителей пришлось около 170 часов консультаций, что составило 14% от общего числа. Существенный рост обращений по этому вопросу был зафиксирован в марте в связи с введением ограничительных мер — отменой авиасообщения и предоплаченных мероприятий — и продолжился вплоть до конца лета.
- На втором месте — юридическая экспертиза документов: 167 консультаций были посвящены разбору различных договоров (исключая трудовое право). На фоне тревожности и ограничений люди стали тщательнее обращать внимание на документы, которые им предлагают подписать. Значительный рост спроса пришелся на март и достиг пика в сентябре.
- С вопросами в области семейного права обратились 163 сотрудника (13%). Наиболее распространенной темой стали разводы, число которых выросло после окончания режима самоизоляции.
Если в весенний период на семейное право пришлось 29 часов консультаций, а летом их популярность выросла в 2 раза — до 60 часов, то только за один сентябрь юристы проконсультировали по данной тематике около 40 человек.
- Спрос на консультации по налогам и налоговому вычету, максимальный интерес к которым обычно фиксируют в начале года, в 2020 году чаще поднимался осенью: 32 консультации из 139 были проведены в сентябре.
Сотрудники стали активнее прибегать к получению налоговых вычетов по различным услугам (медицина, обучение), руководствуясь желанием больше не откладывать вопрос получения дополнительных финансовых средств.
- Замыкает пятерку жилищное право и ЖКХ: за юридической поддержкой в этой сфере обратились более 100 человек. Решение проблем, связанных с жилищными отношениями, входит в безусловный топ обращений к юристам. Однако традиционно высокий спрос на данные консультации упал во время карантина: летом проблемным вопросам было посвящено 43 консультации, в то время как весной — всего 21.
- С июля увеличилось число судебных исков и по вопросам защиты прав потребителей. Так, количество консультаций по спорам с третьими лицами и процессуальному праву с июля по сентябрь выросло на 50% в сравнении с аналогичными показателями с января по июнь: 89 и 59 соответственно.
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