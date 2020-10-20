Платформа «Понимаю» проанализировала свыше 1200 юридических консультаций, оказанных с начала года в рамках программы поддержки сотрудников, и выяснила, что самой популярной темой обращений сотрудников к юристам стала защита прав потребителей. Об этом говорится в сообщении платформы.

Исследование: с какими проблемами в 2020г обращались к юристам сотрудники российских компаний