Продуктовые ритейлеры запустили технологию проверки сроков годности молочной продукции

Продуктовые ритейлеры запустили технологию для автоматической проверки срока годности промаркированной молочной продукции на кассе. Первым ее протестирует «Магнит». Сеть постепенно подключит каждый магазин в течение месяца.

Новое цифровое решение будет блокировать просроченный товар во время сканирования. Клиенты не смогут приобрести такую продукцию. Об этом «Известиям» рассказали в компании и подтвердили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

На деле технология будет действовать так: из системы маркировки «Честный знак» продавец получит данные о сроке годности товара в момент сканировании марки на кассе. Если система зафиксирует просроченный товар, то она заблокирует транзакцию. То есть, даже если продукция окажется у покупателя, его продажа станет технически невозможной.

В компании отметили, что такое может случиться, например, когда сотрудники магазина не успели убрать просрочку с полок, или клиент взял ее по ошибке.

В декабре X5 Group — владелец торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» — запустила сервис персональной аналитики для участников «Х5 Клуба». Он позволяет покупателю проанализировать свои траты в «Пятерочкеа» и «Перекрестке» за 2022 год.

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