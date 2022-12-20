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Владелец «Пятерочки» и «Перекрестка» запустил сервис по аналитике персональных трат на продукты

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

X5 Group — владелец торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» — запустила сервис персональной аналитики для участников «Х5 Клуба». Он позволяет покупателю проанализировать свои траты в «Пятерочкеа» и «Перекрестке» за 2022 год.

Владелец «Пятерочки» и «Перекрестка» запустил сервис по аналитике персональных трат на продукты

Продукт — собственная разработка Х5, сообщил RB.RU представитель компании.

Клиенты торговых сетей Х5 смогут увидеть свою личную аналитику по купленным товарам в течение года, а также статистику по конкретным продуктам: например, какой товар приобретали чаще всего или сколько килограммов продукта пользователь купил за выбранный период. 

На странице есть данные о накопленных баллах за год и рассказано, на что их можно потратить. Сервис также может оценить сэкономленные на промоакциях деньги и выгоду за использованные баллы.

Перед запуском сервиса Х5 проанализировала данные 68 млн посетителей торговых сетей и выяснила, какие товары стали самыми популярными в 2022 году. Так, почти четверть трат (22,15%) пришлась на бананы. Второе и третье место по популярности заняли картофель (20,33%) и сахар-песок (11,87%).

Фото на обложке: Unsplash

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