Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Инвестиции в российский edtech-рынок сократились в 3,5 раза

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2022 году российский edtech-рынок привлек 4 млрд рублей инвестиций. Это в 3,5 раза меньше, чем в 2021 году, когда было вложено примерно 14 млрд рублей. Среди причин падения — конец эффекта всплеска инвестиций в активы во время пандемии и после нее, геополитическая ситуация и уход международных фондов.

Инвестиции в российский edtech-рынок сократились в 3,5 раза

Совокупная выручка топ-100 edtech-компаний в России в прошлом году выросла на 17,95% до 87 млрд рублей, сообщили «Ведомости» со ссылкой на Smart Ranking. В 2021 году темпы роста 100 крупнейших компаний в сфере онлайн-образования составили 70%, оценили там же.

Представители рынка сомневаются, что в 2023 году инвестиции в сектор вернутся на уровень прежних лет, так как риски 2022 года сохраняют свою актуальность. При этом в конце февраля состоялась крупнейшая сделка в истории российского edtech-рыка: VK выкупила 75% образовательной платформы «Учи.ру».

Аналитики считают, что в этом году инвесторы будут перераспределять свои средства в пользу edtech-стартапов россиян в Центральной и Юго-Восточной Азии, Индии и Южной Америке.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В MediaChain Ecosystem назвали топ-7 NFT-проектов для инвестиций в 2023 году
  2. 2 Объем сделок в 2022 году — в 3,5 раза меньше, чем в 2021-м: венчурные итоги
  3. 3 7 неочевидных принципов оценки блокчейн-проектов
  4. 4 Кроссовер-фонд: риски и драйверы возврата
  5. 5 Почти как «Нетфликс». Что такое rolling funds и почему инвесторам стоит обратить на них внимание?

ВОЗМОЖНОСТИ

28 февраля 2023

Венчурная Академия-3

28 февраля 2023

Clean Code Cup 2023

01 марта 2023

Акселератор по развитию российского автопрома от АВТОВАЗ и АСИ

Все ВОЗМОЖНОСТИ