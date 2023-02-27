Инвестиции в российский edtech-рынок сократились в 3,5 раза

В 2022 году российский edtech-рынок привлек 4 млрд рублей инвестиций. Это в 3,5 раза меньше, чем в 2021 году, когда было вложено примерно 14 млрд рублей. Среди причин падения — конец эффекта всплеска инвестиций в активы во время пандемии и после нее, геополитическая ситуация и уход международных фондов.

Совокупная выручка топ-100 edtech-компаний в России в прошлом году выросла на 17,95% до 87 млрд рублей, сообщили «Ведомости» со ссылкой на Smart Ranking. В 2021 году темпы роста 100 крупнейших компаний в сфере онлайн-образования составили 70%, оценили там же.

Представители рынка сомневаются, что в 2023 году инвестиции в сектор вернутся на уровень прежних лет, так как риски 2022 года сохраняют свою актуальность. При этом в конце февраля состоялась крупнейшая сделка в истории российского edtech-рыка: VK выкупила 75% образовательной платформы «Учи.ру».

Аналитики считают, что в этом году инвесторы будут перераспределять свои средства в пользу edtech-стартапов россиян в Центральной и Юго-Восточной Азии, Индии и Южной Америке.

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