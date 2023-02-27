Траты россиян на аренду жилья в февральские праздники выросли на треть — исследование

Траты россиян на поездки в февральские праздники увеличились более чем на треть, выяснили эксперты «Суточно.ру» и ЮKassa. Специалисты изучили сведения о платежах в период 23 по 26 февраля и сопоставили их с данными предыдущего года.

В текущем году российские туристы потратили на аренду жилья на 32% больше, чем в минувшем. Средняя стоимость поездки выросла с 6561 рублей до 8717 рублей.

Самый существенный рост расходов ощутили гости Нижнего Новгород, там средний чек аренды увеличился на 153%, до 11 419 рублей. В Казани траты выросли на 151%, до 10 155 рублей. Съездить в Ярославль оказалось на 124% дороже, средний чек аренды составил 9 318 рублей.

В Петербурге траты на аренду выросли на 104%, а средняя сумма составила 10 829. В Туле расходы на аренду увеличились на 84%, до 8 017 рублей. Подорожали и поездки в Шерегеш, россияне потратили на 92% больше, чем годом ранее.

Посетители Великого Новгорода платили в этом году на 79% больше. Стоимость аренды в февральские праздники составила 7 701 рублей. Чтобы погостить в столице, россияне платили в среднем 12 367 рублей, что на 75% больше показателя прошлого года.

При этом затраты на поездку в Сочи увеличились не столь существенно — лишь на 40%. Однако в среднем аренда жилья в курортном городе обошлась почти в 25 тыс. рублей.

В Шерегеше туристы отдыхали в среднем четверо суток, в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде – трое суток, в остальных городах средняя продолжительность поездки составила двое суток.

«В целом на нашем сервисе по сравнению с прошлогодними каникулами число бронирований выросло в десятки раз. Прежде всего, это связано с уходом из России западных сервисов, но также в этом году намного больше людей отправилось в путешествия на праздники,» — отмечает владелец и гендиректор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

По данным аналитиков ЮKassa, c 23 по 26 февраля 2023 года обороты сервисов бронирования отелей увеличились на 25% по сравнению с праздничными выходными в 2022 году (20-23 февраля).

Число оплаченных отелей в февральские праздники 2023 года было в 2,4 раза больше, чем в 2022.

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