Казахстан закрыл торговое представительство в России. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства страны от 22 февраля 2023 года.

Документ начинает действовать со дня его подписания. Ранее министерство торговли и интеграции республики объявило, что планирует упразднить торгпредство в РФ. Решение связано с оптимизацией работы госорганов. Отмечается, что сегодня в России существуют институциональные условия для развития казахстанского бизнеса.

В 2022 году Казахстан стал одним из самых популярных направлений релокации для россиян. В октябре в республику из России было отправлено в 13 раз больше средств, чем годом ранее.

Однако в феврале текущего года Астана ужесточила правила оформления ВНЖ для иностранцев. Ранее россиянам, приезжавшим на длительный срок, достаточно было предъявить внутренний паспорт.

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