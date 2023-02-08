Казахстан обязал приезжающих на длительный срок россиян иметь загранпаспорт

Казахстан обязал приезжающих на длительный срок россиян иметь при себе загранпаспорт. Без него будет невозможно оформить разрешение на постоянное проживание в стране.

МВД Казахстана ввело изменения в правила постоянного проживания иностранцев на территории государства. Теперь иностранцам, приезжающим в страну на длительный срок, будет недостаточно предъявить российский внутренний паспорт.

На момент приезда срок действия загранпаспорта должен составлять не менее 180 дней.

Мера направлена на то, чтобы иностранцы не регистрировались на несуществующие адреса и на те, которые не имеют к ним отношения, пояснили в МВД Казахстана.

Теперь, чтобы получить разрешение на проживание, собственник жилья, где иностранец намерен поселиться, должен присутствовать при подаче заявления, но достаточно будет нотариально подтвержденного согласия собственника, отметили в ведомстве.

В январе Казахстан отменил так называемый визаран для иностранцев и ввел ограничение для иммигрантов на срок пребывания — теперь находиться там можно только 90 дней в течение каждых 180 дней.

По данным пограничной службы ФСБ РФ, по итогам 2022 года россияне совершили в Казахстан 2,7 млн поездок.

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