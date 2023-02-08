Казахстан обязал приезжающих на длительный срок россиян иметь загранпаспорт

Казахстан обязал приезжающих на длительный срок россиян иметь при себе загранпаспорт. Без него будет невозможно оформить разрешение на постоянное проживание в стране.
МВД Казахстана ввело изменения в правила постоянного проживания иностранцев на территории государства. Теперь иностранцам, приезжающим в страну на длительный срок, будет недостаточно предъявить российский внутренний паспорт.
На момент приезда срок действия загранпаспорта должен составлять не менее 180 дней.
Мера направлена на то, чтобы иностранцы не регистрировались на несуществующие адреса и на те, которые не имеют к ним отношения, пояснили в МВД Казахстана.
Теперь, чтобы получить разрешение на проживание, собственник жилья, где иностранец намерен поселиться, должен присутствовать при подаче заявления, но достаточно будет нотариально подтвержденного согласия собственника, отметили в ведомстве.
В январе Казахстан отменил так называемый визаран для иностранцев и ввел ограничение для иммигрантов на срок пребывания — теперь находиться там можно только 90 дней в течение каждых 180 дней.
По данным пограничной службы ФСБ РФ, по итогам 2022 года россияне совершили в Казахстан 2,7 млн поездок.
Фото на обложке: Svet foto /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Wildberries намерен построить логистический центр в Алматы
- 2 Минфин США снимет санкции с бывшей «дочки» Сбербанка в Казахстане
- 3 Фитнес-клубы зарабатывают, когда вы не пользуетесь абонементом? Все наоборот
- 4 Упрощенка, льготы и подводные камни: что учесть бизнесу, который планирует работать в нескольких странах
- 5 Зачем EdTech-проекту сегодня идти в Казахстан?
ВОЗМОЖНОСТИ
08 февраля 2023
09 февраля 2023