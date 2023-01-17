Казахстан отменил возможность продлить пребывание в стране через пересечение границы и возврат

Правительство Казахстана обновило постановление с правилами въезда в страну. В нем вводится ограничение для иммигрантов на пребывание на территории Казахстана — теперь находиться там можно только 90 дней в течение каждых 180 дней. При этом сделать «визаран» не получится.

Обновить 90-дневный срок пребывания в стране путем пересечения границы на день и возврата обратно — сделать так называемый «визаран» — теперь не получится. Нарушителям будет отказано во въезде.

Чтобы задержаться в стране дольше 90 дней, необходимо будет оформить разрешение на временное проживание, которое выдают при одной из следующих целей визита: воссоединение с семьей, для работы на местную компанию, на лечение, на учебу, для миссионерской деятельности.

Постановление вступит в силу 26 января 2023 года.

Казахстан стал одной из самых популярных, наряду с Грузией и Арменией, стран, куда в 2022 активно релоцировались россияне. В сентябре МИД республики сообщил, что с начала года в Казахстан въехало 1,66 млн граждан России. При этом 1,64 позднее покинули страну. После объявления в России в конце сентября частичной мобилизации за несколько недель в Казахстан уехали еще 200 тыс. россиян.

На фоне массового приезда граждан России экономика Казахстана в 2022 году выросла на 3,1%.

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