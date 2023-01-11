В 2022 году экономика Казахстана показала рост на 3,1%

Экономика Казахстана за 2022 год выросла на 3,1%, пишет издание Kapital.kz со ссылкой на министра национальной экономики республики Алибека Куантырова.
Рост в сфере услуг составил 2,5%, в реальном секторе — 3,2%. По словам Куантырова, позитивная динамика отмечается во многих сферах, например, в строительстве, торговле, обрабатывающей промышленности, информации и сельского хозяйства. Снижение роста на 1% показала горнодобывающая промышленность.
Кроме того, в 2022 году темп роста вложений в основной капитал достиг 7,8%. В операциях с недвижимостью инвестиции увеличились более чем на 15%. Еще на 6,9% выросли вложения в сферу транспорта и складирования. Промышленная отрасль страны также показала рост на 5,6% по сравнению с 2021 годом.
Казахстан стал одной из самых популярных, наряду с Грузией и Арменией, стран, куда в 2022 активно релоцировались россияне. В сентябре МИД республики сообщил, что с начала года в Казахстан въехало 1,66 млн граждан России. При этом 1,64 позднее покинули страну. После объявления в России в конце сентября частичной мобилизации за несколько недель в Казахстан уехали еще 200 тыс. россиян.
В октябре из России в страну было отправлено средств в эквиваленте 42,7 млрд тенге — в 13 раз больше, чем годом ранее.
Более значительный рост на фоне массового приезда граждан России показала экономика Армении, в 2022 году она выросла на 12,5-13% против ожидаемых 7%.
Фото на обложке: Pavel L Photo and Video /
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