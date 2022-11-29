Рекордные денежные переводы из РФ в Казахстан, нехватка принтеров для печати паспортов: главное 29 ноября

Карина Пардаева
RB продолжает следить за ключевыми событиями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: МВД предупредило о рисках нехватки принтеров для печати паспортов, ФАС попросили проверить тарифы «Яндекс.Заправок», продуктовые магазины стали возвращать скидки и другие события 29 ноября.
Рекордные денежные переводы из РФ в Казахстан, нехватка принтеров для печати паспортов: главное 29 ноябряКарина Пардаева
Финансы
- В октябре из России в Казахстан было отправлено средств в эквиваленте 42,7 млрд тенге — в 13 раз больше, чем год назад. Хотя темпы роста и ускорились с началом мобилизации, объем переводов не достиг максимума за этот год.
Бизнес
- Ритейлеры отмечают существенное снижении цен на ряд комплектующих для персональных компьютеров в ноябре: стоимость видеокарт среднего ценового сегмента год к году снизилась на 40–50%, а плат оперативной памяти — на 15%.
- В России с июля 2023 года вводится акцизный налог на безалкогольные сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр. Это приведет к сокращению производства безалкогольного пива и росту его цены в среднем на 11%.
- Новым владельцем производителя «умных» касс «Эвотор» стало АО «Потребительские сервисы». Компанию зарегистрировали в конце августа 2022 года: данные об учредителе и руководителе компании отсутствуют. Опрошенные RB.RU эксперты считают, что таким образом «Сбер», который ранее выступал мажоритарным акционером «Эвотора», хочет защитить компанию от угрозы попадания в санкционные списки.
- ФАС попросили проверить тарифы «Яндекс.Заправок». Автор обращения попросил проверить, не сговорились ли участники рынка поднять цены на топливо, и проанализировать влияние сервисного сбора цены для граждан.
- Магазины начали возвращать на полки товары со скидками. Весной им пришлось отказаться от промоакций на фоне санкций и ухода иностранных поставщиков.
Технологии
- Интернет-компании и банки выступили против внесудебных компенсаций за утечки персональных данных. Норма создаст предпосылки для развития «потребительского экстремизма», считают в отрасли.
- МВД предупредило о рисках нехватки принтеров для печати паспортов. Закупленной техники хватит на год, но затем возможны перебои с выдачей документов.
Фото на обложке: vvo1tv /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Российское криптосообщество раскритиковало законопроект о майнинге
- 2 ЕЭК выступил за создание универсальной платежной системы, «Билайн» выкупят на заемные средства: главное 28 ноября
- 3 Платежные системы, работающие в России: виды, тарифы и условия
- 4 Налоги на малый бизнес в 2022 году
- 5 7 неочевидных принципов оценки блокчейн-проектов
ВОЗМОЖНОСТИ
30 ноября 2022
30 ноября 2022
30 ноября 2022
Популярное
Архив rb.ru