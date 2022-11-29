RB продолжает следить за ключевыми событиями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: МВД предупредило о рисках нехватки принтеров для печати паспортов, ФАС попросили проверить тарифы «Яндекс.Заправок», продуктовые магазины стали возвращать скидки и другие события 29 ноября.

Рекордные денежные переводы из РФ в Казахстан, нехватка принтеров для печати паспортов: главное 29 ноября