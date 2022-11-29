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Рекордные денежные переводы из РФ в Казахстан, нехватка принтеров для печати паспортов: главное 29 ноября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

RB продолжает следить за ключевыми событиями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: МВД предупредило о рисках нехватки принтеров для печати паспортов, ФАС попросили проверить тарифы «Яндекс.Заправок», продуктовые магазины стали возвращать скидки и другие события 29 ноября.

Рекордные денежные переводы из РФ в Казахстан, нехватка принтеров для печати паспортов: главное 29 ноября

Финансы

  • В октябре из России в Казахстан было отправлено средств в эквиваленте 42,7 млрд тенге — в 13 раз больше, чем год назад. Хотя темпы роста и ускорились с началом мобилизации, объем переводов не достиг максимума за этот год.

Бизнес

  • Ритейлеры отмечают существенное снижении цен на ряд комплектующих для персональных компьютеров в ноябре: стоимость видеокарт среднего ценового сегмента год к году снизилась на 40–50%, а плат оперативной памяти — на 15%. 
  • В России с июля 2023 года вводится акцизный налог на безалкогольные сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр. Это приведет к сокращению производства безалкогольного пива и росту его цены в среднем на 11%.
  • Новым владельцем производителя «умных» касс «Эвотор» стало АО «Потребительские сервисы». Компанию зарегистрировали в конце августа 2022 года: данные об учредителе и руководителе компании отсутствуют. Опрошенные RB.RU эксперты считают, что таким образом «Сбер», который ранее выступал мажоритарным акционером «Эвотора», хочет защитить компанию от угрозы попадания в санкционные списки.
  • ФАС попросили проверить тарифы «Яндекс.Заправок». Автор обращения попросил проверить, не сговорились ли участники рынка поднять цены на топливо, и проанализировать влияние сервисного сбора цены для граждан. 
  • Магазины начали возвращать на полки товары со скидками. Весной им пришлось отказаться от промоакций на фоне санкций и ухода иностранных поставщиков.

Технологии

  • Интернет-компании и банки выступили против внесудебных компенсаций за утечки персональных данных. Норма создаст предпосылки для развития «потребительского экстремизма», считают в отрасли.
  • МВД предупредило о рисках нехватки принтеров для печати паспортов. Закупленной техники хватит на год, но затем возможны перебои с выдачей документов.

Фото на обложке: vvo1tv / Shutterstock

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