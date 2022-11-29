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Российские продавцы видеокарт рассказали о снижении цен на них после смены протокола Ethereum

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российские продавцы видеокарт заявили о падении цен на них на 40-50%. Осенью спрос на устройства начал снижаться после того, как криптовалюта Ethereum перешла на протокол, который исключает использование вычислительных мощностей видеокарт для майнинга.

Российские продавцы видеокарт рассказали о снижении цен на них после смены протокола Ethereum

О ситуации на российском рынке видеокарт и других комплектующих для компьютеров пишет «Коммерсант» со ссылкой на продавцов устройств.

Цены на видеокарты из среднего ценового сегмента в ноябре снизились почти на 50% год к году на маркетплейсе Ozon, в «М.Видео-Эльдорадо» сообщили о падении цен на 40%, в «Марвел Дистрибуции» – на 20%.

Видеокарты начали дешеветь в сентябре после того, как криптовалюта Ethereum перешла на новый протокол, при котором для добычи криптовалюты исключается использование вычислительных мощностей видеокарт, вследствие чего майнеры стали массово продавать устройства. Эксперты отметили сложившуюся в странах Азии ситуацию, где майнеры начали распродавать видеокарты не поштучно, а по весу – в среднем по $450 за килограмм.

Впрочем, другие комплектующие для компьютера также подешевели, например, блоки оперативной памяти – в среднем падении цены составило 20%. Однако, есть комплектующие, которые подорожали – это материнские платы, которые стали дороже в среднем на 16%, указывают эксперты.

Фото на обложке: Kravtzov / Shutterstock

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