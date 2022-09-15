Ethereum переходит с протокола Proof-of-Work на Proof-of-Stake

Криптовалютная сеть Ethereum заявила о глобальном обновлении The Merge («Слияние»), которое подразумевает переход с протокола Proof-of-Work на Proof-of-Stake. Это обеспечит снижение затрат электроэнергии за счет ухода от круглосуточного майнинга, а заодно повысит безопасность транзакций на фоне постоянно растущего количества пользователей.

Об успехе «переезда» с одного алгоритма на другой сообщили в официальном аккаунте сети, а также в личном аккаунте соучредитель проекта Виталик Бутерин.

Эксперты рынка считают, что миграция на другой алгоритм стала самым значимым событием за всю историю второй по капитализации криптовалюты Ethereum.

Суть перехода заключается в том, что теперь достоверность транзакций будут «одобрять» не майнеры, а только валидаторы, то есть держатели «стейков» (заблокированных долей в криптовалюте).

При протоколе Proof-of-Work («доказательство выполнения работы») пользователи (майнеры) находятся в сети 24/7, а их устройства постоянно «одобряют» сделки. На этом протоколе работают большинство современных криптовалютных проектов, включая Bitcoin, Binance Coin и др.

При протоколе Proof-of-Stake («доказательство доли владения») транзакции верифицируют только уполномоченные участники сети (наиболее крупные держатели монет).

Переход с PoW на PoS выгоден и самой криптосети, и вкладчикам:

в десятки раз снижает электропотребление,

позволяет избежать проблем, связанных с ростом числа пользователей,

увеличивает скорость работы сети,

обеспечивает более высокий уровень защиты,

способствует эффективности и маштабируемости сети.

«Инфраструктура остается узким местом в криптоиндустрии. Слияние Ethereum — это смелая попытка заложить основу для масштабируемости и устойчивости Web3», — комментирует переход соучредитель Binance и глава Binance Labs Хе Йи. «Это также обеспечивает безопасность, необходимую для достижения массового внедрения. Несмотря на то, что предстоит еще много работы по обеспечению масштабирования, слияние позволит Ethereum добиться значительного прогресса. Механизм консенсуса Proof-of-Stake — отличный фундамент, на который могут опираться разработчики»

После новостей об обновлении сети Ethereum многие криптобиржи объявили, что начислят владельцам ETH и WETH новые токены (в случае их появления после «Слияния») в соотношении 1:1.

Представители Binance также сделали такое заявление: площадка введет торговлю с нулевой комиссией для пары ETH / BUSD, отказавшись от своих обычных комиссионных в 0,1%. Здесь нет никаких скрытых затрат, уверяют они.

Объяснение этому простое: они понимают, что будет приток криптопользователей, как новичков, так и ветеранов, заинтересованных в экосистеме и ее родном активе.

«Как компания, ориентированная в первую очередь на пользователей, мы хотим обеспечить каждому возможность покупать и продавать ETH с минимальными барьерами для входа. Ethereum, как и Bitcoin, — еще один краеугольный камень экосистемы Web 3», — сообщили в Binance.

Фото на обложке: Zoltan Tasi / Unsplash