Как будет работать Ethereum 2.0

Уже этой осенью Ethereum может обновиться до Ethereum 2.0. Блокчейн будет использовать другой способ верификации транзакций — Proof-of-Stake (доказательство доли владения). На прошлой неделе разработчики уже начали тестировать его с помощью Shadow Fork — тестовой версии сети. Обновление, получившее название The Merge (слияние), изменит не только механизм работы Ethereum, но и способы заработка с его помощью, а также объем потребляемой им энергии.

«Доказательство доли владения»

Сейчас транзакции с биткоинами и эфиром проходят через систему Proof-of-Work (доказательство выполнения работы). Именно эта работа — выполнение сложных вычислений — потребляет так много энергии.

В свою очередь, Proof-of-Stake — менее энергоемкий процесс. Проверка транзакций в сети больше будет зависеть не от майнеров, использующих большое количество оборудования, а от пользователей, которые делают ставки токенами эфира.

Сокращение энергопотребления, вероятно, привлечет больше создателей и художников в сферу NFT. Как сообщает основатель и генеральный партнер Canonical Crypto Ананд Айер, некоторые из них ранее «воздерживались от запуска на Ethereum, поскольку хотели присоединиться к “зеленой” сети».

От обновления могут выиграть и некоммерческие организации.

Mozilla Foundation столкнулась с критикой из-за того, что принимает пожертвования в криптовалюте, несмотря на свои обязательства по борьбе с изменением климата. 7 апреля организация обновила свою политику: теперь пожертвовать можно только те монеты, что используют механизм Proof-of-Stake.

Wikimedia Foundation оказалась в похожем положении, но еще не внесла изменений в свою политику о криптовалютных пожертвованиях.

Блокчейны, используещие «доказательство доли владения», уже существуют, однако переход Ethereum может подтвердить, что такая система способна работать в крупном масштабе.

Экономика сети

Экономика Ethereum также изменится. Ethereum 2.0 может оказать дефляционный эффект, который будет выгоден текущим владельцам эфира.

Сумма вознаграждения для майнеров рассчитывается по сложной формуле. Однако, по правилам текущей модели, за один блок и, следовательно, в день начисляется фиксированная сумма, которая исчезнет после обновления.

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Предполагается, что в результате будет «сожжено» (уничтожено) большее количество токенов эфира, и это сократит его запас. Как считает Айер, это уже может затронуть стоимость валюты, поскольку инвесторы спекулируют на влиянии будущих изменений на ее цену.

Кроме того, пользователям будет легче стать валидаторами. Майнинг требует крупных вложений в оборудование, а, чтобы стать валидатором, нужно владеть лишь 32 эфирами (примерно $100 тысячами). Конечно, это большая сумма, но несколько владельцев могут объединить свои токены, чтобы получать вознаграждения за стейкинг.

Нерешенные проблемы

Ethereum по-прежнему обладает рядом недостатков. Самые основные — высокая стоимость транзакций (известная как плата за газ) и общая скорость сети. Эти проблемы может исправить другое изменение — шардинг (sharding). Однако оно, скорее всего, будет развернуто лишь в следующем году.

Ethereum предлагает лучшие инструменты и обладает крупнейшим сообществом опытных разработчиков ПО, которые помогают создавать смарт-контракты — автоматизированные финансовые системы, работающие на блокчейне. Их можно применять для различных целей — от создания NFT до выдачи кредитов и депозитов, гейминга и платежей.

Но, несмотря на лидирующее положение, Ethereum уже сталкивается с конкуренцией со стороны других сетей первого уровня, например Avalanche и Solana. Обновление The Merge и разработка сетей второго уровня, работающих поверх Ethereum, помогут укрепить его позицию.

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