Конкурент Ethereum: что нужно знать о токене Avalanche

Рассказываем все, что нужно о нем знать: по какой модели он работает, почему его называют конкурентом Ethereum и стоит ли в него вкладываться.

20 ноября токен AVAX достиг своего рекорда и даже ненадолго попал в топ-10 криптовалют по рыночной стоимости. AVAX — токен платформы Avalanche, поддерживающей смарт-контракты. И хотя сейчас токен занимает 11 место, по данным CoinGecko, за последнюю неделю он вырос на 33% и более чем 3000% за прошедший год.

Взрывной рост токена AVAX произошел после того, как команда Ava Labs, разрабатывающая блокчейн Avalanche, объявила о партнерстве с консалтинговой компанией Deloitte. Вместе они хотят «повысить безопасность, скорость и точность» Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США.

Deloitte будет использовать блокчейн Avalanche, чтобы «строить более эффективные платформы для оказания помощи в случае стихийных бедствий».

Однако для рынка это оказалось «правильной новостью в нужное время». «Она совпала с пиком недовольства по поводу роста стоимости использования блокчейна Ethereum», — рассказывает Мэтт Хуган, директор по инвестициям Bitwise Asset Management.

Avalanche часто сравнивают с Ethereum, поскольку оба поддерживают смарт-контракты или коллекции кода, которые выполняют набор инструкций в блокчейне. Эта технология критически важна для работы децентрализованных финансовых сервисов (DeFi), приложений и невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Однако Avalanche стремится проводить более быстрые транзакции с меньшими комиссиями по сравнению с Ethereum. По словам Хугана, сделка с Deloitte не предполагает каких-либо изменений в техническом плане, но «это говорит о том, что Avalanche может обладать всеми достоинствами, чтобы конкурировать с Ethereum и другими блокчейнами в долгосрочной перспективе».

Несмотря на ажиотаж вокруг Avalanche, перед инвестированием важно исследовать риски. Финансовые эксперты утверждают: криптовалюты — нестабильные и спекулятивные вложения. Их стоимость может упасть так же быстро, как и вырасти.

Что такое Avalanche?

Avalanche — платформа, поддерживающая смарт-контракты, которая была запущена в 2020 году. Она предназначена для создания децентрализованных приложений (dapps) и подсетей (пользовательских блокчейнов).

«Подсети — мощные, надежные и безопасные частные или публичные блокчейны, созданные как ответвления от основной платформы Avalanche», — рассказывает Джон Ву, президент Ava Labs. По его словам, их разработчики могут полностью настраивать дизайн, но должны выполнять одно условие — помогать обеспечивать безопасность Avalanche.

Ву рассматривает подсети как мощный метод использования этого блокчейна в будущем.

Avalanche использует модель «доказательство доли владения» (proof of stake, PoS), которая позволяет проверять транзакции в зависимости от того, сколькими монетами владеет пользователь. Сторонники PoS утверждают, что этот метод менее энергоемкий, чем другие, и оказывает меньшее влияние на окружающую среду.

Ethereum и Avalanche: сходства и различия

В этом году популярность Ethereum, наиболее широко используемого блокчейна, выросла. В результате появилось много проектов, которые пытаются с ним конкурировать. «Ethereum — ведущий универсальный блокчейн, однако текущий спрос на него значительно превышает его возможности», — утверждает Хуган.

Avalanche спроектирован так, чтобы быть быстрее и дешевле в использовании, чем Ethereum. Он может обрабатывать 4,5 тысячи транзакций в секунду, в то время как Ethereum — лишь около 13.

Тем не менее и у ведущего блокчейна есть свои преимущества, в том числе репутация, известность и потенциал. Сейчас Ethereum использует модель «доказательство выполнения работы» (proof of work, PoW), при которой майнеры должны соревноваться в решении сложных задач, чтобы подтверждать транзакции.

Сторонники Ethereum утверждают, что его масштабируемость, безопасность и экологичность повысятся после обновления Eth2. Оно вступит в силу в 2022 году, и сеть также перейдет на модель PoS.

Стоит ли инвестировать в Avalanche?

В целом, из-за высокого риска финансовые эксперты советуют вкладывать в криптовалюты только те деньги, которые вы можете позволить себе потерять.

Стоимость AVAX выросла за короткий период времени. Как и в случае с другими криптовалютами, перед инвестированием следует учесть, что его цена может сильно колебаться. Но прежде всего, как утверждает Хуган, наиболее рискованно вкладываться лишь в один блокчейн: «Определить победителя в сфере прорывных технологий на ранних этапах трудно».

Он считает, что через пять лет некоторые универсальные блокчейны будут играть гораздо более важную роль. Однако не стоит рассчитывать, что среди них останется лишь один — достаточно взглянуть на пример других технологий, которые стали большим прорывом в свое время, но были быстро забыты.

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