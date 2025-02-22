Глава взломанной хакерами криптобиржи Bybit пообещал возместить все $1,46 млрд
Одна из крупнейших криптобирж Bybit была взломана группой хакеров и потеряла $1,46 млрд. Это почти 50% от всех криптовалютных краж в 2024 году и крупнейшая в истории атака на одну криптобиржу, как пишут Crypto News.
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Глава Bybit Бен Чжоу пообещал, что биржа сможет возместить убытки, поскольку стоимость всех ее активов — более $20 млрд. Он также объявил награду за точную информацию об участниках схемы махинации.
Как объяснил Чжоу, средства были похищены с «холодных» кошельков Ethereum, в которых хакеры нашли дыру в безопасности. Им удалось направить владельцам таких кошельков сообщения о подписании трансакций с фишинговым элементом: участники сделки видели в тексте верный адрес, но по факту подтверждали изменение смарт-контракта.
На текущий момент, как уверяют представители криптобиржи, все кошельки в безопасности, вывод средств осуществляется в стандартном режиме. Правда, после новостей о взломе криптовалюты резко подешевели: причем не только Ethereum (что снизило оценку ущерба с $1,5 млрд до $1,46 млрд), но и Bitcoin. Последний опустился с $99 тыс. до $97,5 тыс.
Фото на обложке: Unsplash
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