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Глава взломанной хакерами криптобиржи Bybit пообещал возместить все $1,46 млрд

Новости
Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Продолжение сюжета от 23 False 2025 Во взломе Bybit обвинили северокорейских хакеров
Екатерина Алипова

Одна из крупнейших криптобирж Bybit была взломана группой хакеров и потеряла $1,46 млрд. Это почти 50% от всех криптовалютных краж в 2024 году и крупнейшая в истории атака на одну криптобиржу, как пишут Crypto News.

Глава взломанной хакерами криптобиржи Bybit пообещал возместить все $1,46 млрд
  1. Новости

Глава Bybit Бен Чжоу пообещал, что биржа сможет возместить убытки, поскольку стоимость всех ее активов — более $20 млрд. Он также объявил награду за точную информацию об участниках схемы махинации.

Как объяснил Чжоу, средства были похищены с «холодных» кошельков Ethereum, в которых хакеры нашли дыру в безопасности. Им удалось направить владельцам таких кошельков сообщения о подписании трансакций с фишинговым элементом: участники сделки видели в тексте верный адрес, но по факту подтверждали изменение смарт-контракта.

На текущий момент, как уверяют представители криптобиржи, все кошельки в безопасности, вывод средств осуществляется в стандартном режиме. Правда, после новостей о взломе криптовалюты резко подешевели: причем не только Ethereum (что снизило оценку ущерба с $1,5 млрд до $1,46 млрд), но и Bitcoin. Последний опустился с $99 тыс. до $97,5 тыс.

Фото на обложке: Unsplash

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