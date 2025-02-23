Во взломе Bybit обвинили северокорейских хакеров
Аналитическая компания Arkham Intelligence заявила, что за взломом криптобиржи Bybit на $1,5 млрд стоит хакерская группировка Lazarus Group из КНДР. Arkham передала Bybit «неопровержимые доказательства» этой версии.
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«[Анонимный интернет-детектив] ZachXBT предоставил неопровержимые доказательства того, что атака на Bybit была осуществлена Lazarus Group», — написала Arkham Intelligence в своем X-аккаунте.
Ранее в X компания пообещала награду в 50 тыс. токенов Arkham ($34,5 тыс.) тому, кто поможет найти ответственного за атаку на Bybit.
Согласно сообщению компании, пользователь с ником ZachXBT предоставил «подробный анализ тестовых транзакций и связанных [со взломом] кошельков, использованных перед реализацией эксплойта, а также несколько многочисленные графики криминалистической экспертизы и временного анализа».
Итогом расследования ZachXBT стало то, что за атакой на Bybit стоит группировка Lazarus, известная своими связями с Северной Кореей. Организация стояла за киберограблением Центробанка Бангладеш в 2016-м и атакой на Atomic Wallet в 2023 году.
«Материалы переданы команде Bybit в поддержку их расследования. Мы желаем им всего наилучшего», — говорится в посте.
В пятницу генеральный директор криптобиржи Bybit Бен Чжоу заявил, что платформа была взломана группой хакеров, сумма ущерба атаки составила $1,46 млрд. Бизнесмен пообещал, что биржа сможет возместить убытки, а также объявил награду за помощь в расследовании.
Фото: Unsplash
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