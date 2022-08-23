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Потребление энергии при майнинге Ethereum сократится на 99%

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Криптовалюта Ethereum переходит на новый протокол подтверждения операций. Это позволит сократить потребление энергии при майнинге на 99%, уверяют разработчики. Переход будет плавным и пройдет с 15 по 20 сентября.

Потребление энергии при майнинге Ethereum сократится на 99%

О скорой смене алгоритма добычи Ethereum пишет Quartz.

Вместо нынешнего Proof-of-Work протокола Ethereum начнет использовать Proof-of-Stake. Последняя позволяет регистрировать транзакции с минимальным количеством потребляемой энергии. По заверению Ethereum Foundation, им удастся снизить потребление энергии при майнинге эфиров мгновенно на 99%.

Также новый протокол сделает блокчейн-систему устойчивой к хакерским атакам. Большинству протоколов, в том числе Proof-of-Work, угрожает так называемая «атака 51%», когда хакер получает контроль над половиной вычислительной мощности, необходимой для подтверждения операций.

Переход Ethereum на Proof-of-Stake пройдет с 15 по 20 сентября.

Фото на обложке: Tomasz Makowski / Shutterstock

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