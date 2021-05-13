Майнинг Ethereum: что для этого нужно и насколько это выгодно

10 мая стоимость Ethereum, главного конкурента Bitcoin, превысила $4 тысячи и побила новый рекорд. С начала года криптовалюта выросла более чем на 400%. Сейчас Ethereum можно с легкостью приобрести через приложение, например Coinbase, но это не единственный способ. Криптовалюту также можно добыть (майнить) самостоятельно. Вот что для этого нужно.

Механизм работы майнинга

У этого процесса есть две цели: создавать новые монеты и вести журнал всех транзакций существующих цифровых токенов. Как и в случае с Bitcoin и другими криптовалютами, майнеры по всему миру предоставляют свою вычислительную мощность, чтобы проверять и добавлять обмен эфиром в публичный реестр, известный как блокчейн.

Блокчейн эфира называется Ethereum. После того, как в него добавляется транзакция, ее нельзя изменить или удалить. В любой момент ее можно посмотреть или проверить.

Чтобы зарегистрировать обмен эфиром, майнеры запускают программу, которая вычисляет миллионы математических уравнений. Это происходит не изолированно: они соревнуются с другими майнерами по всему миру, чтобы стать первым, кто проверит блок транзакций.

Примерно раз в 13 секунд кто-то выигрывает эту гонку. Он награждается двумя новыми эфирами и также получает комиссию за транзакцию.

Создание майнинг-фермы

Чтобы добыть эфир, нужно построить майнинг-ферму (Mining Rig). Ее основные компоненты включают блок питания, материнскую плату, операционную систему, память компьютера и видеокарту.

Майнинг-ферма похожа на обычный компьютер, собранный самостоятельно. Единственное его отличие в отсутствии корпуса, в котором бы располагались все компоненты. Ему нужна хорошая циркуляция воздуха, так как видеокарты сильно нагреваются во время работы.

Установка с одной видеокартой способна вычислять примерно 27 млн математических уравнений в секунду. Кажется, что это огромное число, однако на деле прямо сейчас на блокчейне Ethereum выполняются 600 трлн операций в секунду.

По этой причине люди присоединяются к так называемым майнинг-пулам. Они позволяют объединять мощность хэширования с другими майнерами по всему миру.

Остается только создать кошелек. Это своего рода цифровой адрес криптовалюты. Они могут быть разных видов — от физических аппаратных до веб-кошельков. Как только вы подключите майнинг-ферму в источнику питания и сети, в течение нескольких минут кошелек начнет наполняться эфиром.

Окупаемость майнинга

Майнинг-ферма с одной видеокартой обойдется примерно в $1400. Если добавить еще пять, то ее стоимость вырастет до $4400.

Если оборудование будет работать на полную мощность со всеми шестью видеокартами, оно будет приносить около 0,348 ETH в месяц, то есть $1425 по текущим ценам.

Майнинг-фермы расходуют довольно много электроэнергии, поэтому ее стоимость также является важным фактором при расчете окупаемости. По данным исследования Elite Fixtures за 2018 год, дешевле всего обойдется майнинг в таких странах, как Египет и Кувейт.

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