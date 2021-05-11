Слишком дорого: стоимость криптовалюты Ethereum завышена на 75% – JPMorgan

Аналитики одного из крупнейших банков JPMorgan посчитали, что стоимость второй по капитализации криптовалюты Ethereum завышена на 75%. Справедливой ценой альткоина эксперты назвали ~$1000 против текущих ~4100, пишет Business Insider.

К такому выводу аналитики пришли после анализа вычислительных мощностей и количество уникальных активных адресов в сети Ethereum.

10 мая стоимость альткоина достигала $4100, обновив исторический максимум, при том, что 2 мая составляла $3000. В течение года валюта подорожала на 450%. Сегодня Ethereum – вторая по капитализации ($469,7 млрд или 34,7 трлн рублей) криптовалюта после Bitcoin ($1,05 трлн или 77,8 трлн рублей).

Специалисты JPMorgan считают, что валюту делают привлекательной институциональные инвесторы: недавно Европейский инвестиционный банк продал облигации Ethereum на €100 млн.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!