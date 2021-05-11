Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Слишком дорого: стоимость криптовалюты Ethereum завышена на 75% – JPMorgan

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Аналитики одного из крупнейших банков JPMorgan посчитали, что стоимость второй по капитализации криптовалюты Ethereum завышена на 75%. Справедливой ценой альткоина эксперты назвали ~$1000 против текущих ~4100, пишет Business Insider.

Слишком дорого: стоимость криптовалюты Ethereum завышена на 75% – JPMorgan

К такому выводу аналитики пришли после анализа вычислительных мощностей и количество уникальных активных адресов в сети Ethereum. 

10 мая стоимость альткоина достигала $4100, обновив исторический максимум, при том, что 2 мая составляла $3000. В течение года валюта подорожала на 450%. Сегодня Ethereum – вторая по капитализации ($469,7 млрд или 34,7 трлн рублей) криптовалюта после Bitcoin ($1,05 трлн или 77,8 трлн рублей).

Специалисты JPMorgan считают, что валюту делают привлекательной институциональные инвесторы: недавно Европейский инвестиционный банк продал облигации Ethereum на €100 млн.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Cascade Creatives / Shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Почему новая платформа для проведения NFT-аукционов Burnt Finance отказалась от Ethereum
  2. 2 Илон Маск хочет продавать Tesla за Dogecoin
  3. 3 TechTrends-дайджест: ООН использует ИИ для прекращения войн, отраслевой блокчейн для автопроизводителей, восхождение новой «звезды» среди криптовалют
  4. 4 Что значит для бизнеса появление цифрового рубля
  5. 5 Рынок цифровых валют: что тут происходит и какие технологии самые перспективные
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

12 мая 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Томске

14 мая 2021

Demo Day трека EngineeringTech «Московского акселератора»

15 мая 2021

Конкурс грантов СКОЛКОВО MBA

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Колонки

Профессия таргетолог: как начать зарабатывать на настройке рекламы в соцсетях

Истории

Топ-7 альткоинов, которые принесут наибольшую прибыль в 2021 году

Новости

Европарламент принял резолюцию об отключении России от платежной системы SWIFT

Истории

Эксперимент: писательница целый месяц фиксировала, что делала каждые 15 минут в течение дня. Вот о чем она узнала

Новости

В МТС назвали смартфоны, от которых избавляются чаще всего