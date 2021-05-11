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Истории

Почему новая платформа для проведения NFT-аукционов Burnt Finance отказалась от Ethereum

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

NFT-токены привлекли особое внимание, когда художник Beeple продал свою работу в качестве цифрового актива за $69 млн. Но недавно на криптоарене возник еще один проект. Группа энтузиастов, называющая себя Burnt Banksy, приобрела оригинальную картину художника Бэнкси за $95 тысяч и сожгла ее в прямом эфире. Затем ее продали в качестве NFT на платформе OpenSea за $400 тысяч.

Трюк доказал: сожжение физической картины не уничтожило ее ценность. Теперь Burnt Banksy создают собственную блокчейн-платформу Burnt Finance для проведения арт-аукционов. Проект находится в инкубаторе компании Injective Protocol, и ему уже удалось привлечь $3 млн на создание децентрализованного протокола на основе блокчейна Solana.

Почему новая платформа для проведения NFT-аукционов Burnt Finance отказалась от Ethereum

Причина, по которой этот проект стоит упоминания, заключается в том, что при попытке продать картинку на аукционе команда Burnt Banksy столкнулась с растущей проблемой в мире NFT. Загруженность сети Ethereum повышается, что приводит к росту стоимости газа. В результате создание NFT и участие в торгах становится все более дорогостоящим.

«Создание произведения искусства может обойтись в $70, что невыгодно, если вы продаете NFT за $50», — заявил представитель Burnt Finance.

Поэтому команда решила построить новую платформу Burnt Finance на блокчейне Solana, который предлагает относительно хорошую скорость и производительность, а также более низкую стоимость транзакций. Он будет использовать кроссчейн-решение Solana Wormhole, соединяющее токены Ethereum и Solana.

Но, помимо роста стоимости ETH и газа, есть и другая причина, по которой другие криптопроекты могут отказаться от Ethereum: появление недобросовестных участников в NFT-аукционах. Если кто-то попытается воспользоваться перегруженностью Ethereum и воздействовать на комиссию за транзакцию, то сможет повлиять на результаты аукциона.

Источник.

Фото на обложке: Volodymyr_Shtun / Shutterstock

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