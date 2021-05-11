NFT-токены привлекли особое внимание, когда художник Beeple продал свою работу в качестве цифрового актива за $69 млн. Но недавно на криптоарене возник еще один проект. Группа энтузиастов, называющая себя Burnt Banksy, приобрела оригинальную картину художника Бэнкси за $95 тысяч и сожгла ее в прямом эфире. Затем ее продали в качестве NFT на платформе OpenSea за $400 тысяч.

Трюк доказал: сожжение физической картины не уничтожило ее ценность. Теперь Burnt Banksy создают собственную блокчейн-платформу Burnt Finance для проведения арт-аукционов. Проект находится в инкубаторе компании Injective Protocol, и ему уже удалось привлечь $3 млн на создание децентрализованного протокола на основе блокчейна Solana.

Почему новая платформа для проведения NFT-аукционов Burnt Finance отказалась от Ethereum