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Истории

Эксперты считают, что обновление сети Ethereum может вызвать взрывной рост стоимости валюты

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

Обновление сети Ethereum изменит систему работы транзакций: теперь при переводе средств будут уничтожаться токены. По словам некоторых экспертов, это может вызвать взрывной рост стоимости криптовалюты. В 2021 году ее цена выросла более чем на 130%, но все еще сохраняет крайнюю нестабильность.

Эксперты считают, что обновление сети Ethereum может вызвать взрывной рост стоимости валюты

5 марта разработчики блокчейна Ethereum утвердили крупные изменения в работе сети, которые вступят в силу этим летом. Модернизация коснется аукционной системы, через которую пользователи отправляют токены для оплаты транзакций, завершаемых майнерами.

Обновление EIP 1559 предусматривает, что теперь пользователи будут отправлять базовую комиссию за транзакцию в сеть, которая будет сжигать токены, тем самым сокращая их количество.

Аналитики в сфере криптовалют заявляют, что ограничение числа Ethereum, аналогичное системе Bitcoin, окажет сильное давление на его стоимость. В сочетании с растущим интересом к криптовалютам это может привести к резкому повышению ее цены.

«‎Бесконечный запас Ethereum снижал привлекательность этой валюты. Но теперь оптимизм растет: возможно, самый популярный в мире блокчейн увидит изменения в розничных и институциональных закупках»‎, — рассказывает главный аналитик рынка компании Oanda Эдвард Мойя.

Стартап-экосистема Казахстана

Менеджер по продажам криптовалютной биржи Equos Джастин д’Анетан заявил, что предложенные изменения не только сделают блокчейн Ethereum более экологичным, повысив эффективность транзакций, но и улучшат его масштабируемость. «‎Добавьте к этому меньшую сумму денег в обращении и вы получите рецепт взрывного роста»‎, — сообщил он.

Однако некоторые скептики считают, что взрывной рост цен ведущих мировых криптовалют также может привести к их падению.

В 2021 году стоимость Ethereum взлетела более чем на 130%. Утром 8 марта она достигла $1734, а в феврале даже добиралась до $2000. В 2018 году Ethereum превышал $1400, а позднее в том же году опустился ниже $100.

Изменения вступят в силу в июле или августе в рамках обновления системы, известной как London hard fork.

Источник.

Фото на обложке: Wit Olszewski / Shutterstock

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