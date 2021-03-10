Эксперты считают, что обновление сети Ethereum может вызвать взрывной рост стоимости валюты

Обновление сети Ethereum изменит систему работы транзакций: теперь при переводе средств будут уничтожаться токены. По словам некоторых экспертов, это может вызвать взрывной рост стоимости криптовалюты. В 2021 году ее цена выросла более чем на 130%, но все еще сохраняет крайнюю нестабильность.

5 марта разработчики блокчейна Ethereum утвердили крупные изменения в работе сети, которые вступят в силу этим летом. Модернизация коснется аукционной системы, через которую пользователи отправляют токены для оплаты транзакций, завершаемых майнерами.

Обновление EIP 1559 предусматривает, что теперь пользователи будут отправлять базовую комиссию за транзакцию в сеть, которая будет сжигать токены, тем самым сокращая их количество.

Аналитики в сфере криптовалют заявляют, что ограничение числа Ethereum, аналогичное системе Bitcoin, окажет сильное давление на его стоимость. В сочетании с растущим интересом к криптовалютам это может привести к резкому повышению ее цены.

«‎Бесконечный запас Ethereum снижал привлекательность этой валюты. Но теперь оптимизм растет: возможно, самый популярный в мире блокчейн увидит изменения в розничных и институциональных закупках»‎, — рассказывает главный аналитик рынка компании Oanda Эдвард Мойя.

Менеджер по продажам криптовалютной биржи Equos Джастин д’Анетан заявил, что предложенные изменения не только сделают блокчейн Ethereum более экологичным, повысив эффективность транзакций, но и улучшат его масштабируемость. «‎Добавьте к этому меньшую сумму денег в обращении и вы получите рецепт взрывного роста»‎, — сообщил он.

Однако некоторые скептики считают, что взрывной рост цен ведущих мировых криптовалют также может привести к их падению.

В 2021 году стоимость Ethereum взлетела более чем на 130%. Утром 8 марта она достигла $1734, а в феврале даже добиралась до $2000. В 2018 году Ethereum превышал $1400, а позднее в том же году опустился ниже $100.

Изменения вступят в силу в июле или августе в рамках обновления системы, известной как London hard fork.

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