В 2021 году Ethreum ждет большое будущее. Прогнозы относительно его развития сделал редактор DARMA Capital Эндрю Кис. Приводим перевод наиболее интересных моментов.

Ethereum в 2021 году: пять интересных прогнозов

Ethreum и Bitcoin открывают путь в новую эру: Web 3.0. Интернет станет полностью децентрализованным, что позволит людям управлять своими действиями в сети без цензуры со стороны крупных компаний.

Ethreum — новая нефть

«В 2020 году мир осознал реальную ценность Bitcoin как цифрового золота. В 2021 году Ethereum также начнет восприниматься как цифровая нефть», — Эндрю Кис.

Нефть управляет абсолютно всем: машинами, домами, одеждой. На основе этого материала человек строит всю свою жизнь.

Bitcoin заменит золото, а в конечном счете и доллар, и станет основной валютой. Ethereum ждет еще большее будущее: он станет трубами, по которым будет протекать вся наша жизнь.

Ethreum подорожает до $2 тысяч

«Обновление Eth 2.0 увеличит возможности сети и привлечет еще больше внимания со стороны предприятий и институциональных инвесторов, повышая стоимость валюты до новых высот», — Эндрю Кис.

За 2020 год Ethereum вырос примерно на 360%. В то время как внимание общественности приковано к Bitcoin, Ethereum созрел для собственного скачка в 2021 году.

Большие надежды подает выпуск обновления Eth 2.0, которое позволит проводить тысячи транзакций в секунду. И эти возможности не ограничиваются валютой.

Фьючерсы Ethereum и Bitcoin появятся на биржах

«В феврале 2021 года Чикагская товарная биржа, крупнейшая в мире биржа деривативов, запустит фьючерсы Ethereum, сделав его вторым криптотоваром, зарегистрированным в Комиссии по торговле товарными фьючерсами», — Эндрю Кис.

В течение многих лет Уолл-стрит безуспешно пыталась запустить биржевой фонд (ETF) на Bitcoin. В прошлом году заявка компании по управлению инвестициями VanEck, расположенной в Нью-Йорке, на одобрение ETF на Bitcoin была отклонена. В этом году уже предпринимаются новые попытки. Шансы на одобрение как никогда высоки: в прошлом году институциональные инвесторы проявили доверие к валюте.

Ethereum последует по тому же пути. Это приведет к более широкому распространению валют и позволит отслеживать текущую стоимость Bitcoin без необходимости покупать и хранить его в криптокошельке.

С Ethereum станет еще труднее конкурировать

«Многие обещали предоставить более быструю и усовершенствованную платформу для смарт-контрактов, но все еще этого не сделали. В 2021 году тем, кто заработал миллионы на обещании захватить долю рынка Ethereum, потребуется занять нишу для своих платформ. Иначе они рискуют потерять актуальность еще до выпуска самого кода», — Эндрю Кис.

В статье отмечается, что Bitcoin стремится охватить рынок золота стоимостью $18 трлн. Как цифровая нефть, Ethereum попробует овладеть мировой экономикой, которая оценивается в $270 млн.

Так называемые «убийцы» Ethereum — криптовалюты Algorand (ALGO) и Hashgraph (HBAR) — пытаются пробить себе место на рынке. Однако Ethereum, по всей видимости, все же лидирует.

Государства продолжат осваивать криптовалюты

«Стимулирование экономики по-прежнему будет происходить в замедленном темпе, даже с ростом использования одобренной государством цифровой валюты», — Эндрю Кис.

35% когда-либо созданных долларов США были напечатаны в течение последних 10 месяцев. Такой подход будет иметь неутешительные последствия для экономики США. В то же время Китай использует электронные платежи в цифровой валюте и планирует их более широкое распространение в будущем.

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