Что такое Cardano и почему ее называют альтернативой Ethereum

Cardano — блокчейн-платформа, созданная компанией Input Output Hong Kong и одним из основателей Ethereum Чарльзом Хоскинсоном. Ее монета ADA входит в десятку лучших криптовалют по рыночной капитализации и располагается после Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, XRP и Tether. Cardano окружает сильное сообщество, а ее технология превосходит многие аналоги. Сможет ли она превзойти Ethereum? Попробуем выяснить.

Что такое Cardano

ADA — это цифровая валюта платформы Cardano, названная в честь первой в мире программистки Ады Лавлейс. Разработкой Cardano занимается исследовательская лаборатория IOHK (Input Output Hong Kong), которая стремится создать децентрализованную систему и решить проблемы глобальных финансовых систем.

Команда Cardano тесно сотрудничает с научным сообществом, чтобы рецензировать свои разработки и распространять их на прозрачной основе. Cardano находится под управлением Cardano Foundation, EMURGO и IOHK.

ADA: монета или токен

Монета ADA — это криптовалюта, используемая на платформе Cardano. Токены ADA позволяют голосовать и делать ставки в экосистеме Cardano.

Монету ADA можно поставить для вознаграждений в таких криптокошельках, как Exodus и Daedalus. После этого она становится токеном ADA, который затем используется для майнинга ADA. За стекинг ADA пользователь получает вознаграждение.

Стейкинг — популярная практика среди владельцев альткойнов. Cardano стремится охватить PoS-часть блокчейна (Proof-of-stake — доказательство доли владения). И это привело к появлению платформы для разработки децентрализованных приложений (DApp — decentralized application) с мультиактивным реестром и проверяемыми смарт-контрактами.

В марте компания Graph Blockchain Inc. (CSE: GBLC) инвестировала в Cardano $300 тысяч.

В то же время Cardano Foundation направила ADA на сумму более полумиллиарда долларов на благотворительные инициативы. Определенный процент вознаграждений за блоки будет перечисляться организациям, которые занимаются проблемами экологии и охраны животных.

Cardano против Ethereum

Как Ethereum и Polkadot, платформа Cardano поддерживает смарт-контракты. Многие поклонники Cardano уверены: в конечном счете она вытеснит Ethereum благодаря высокоскоростной технологии и транзакциям без комиссии.

Однако Ethereum пока сохраняет популярность.

В прошлом году стоимость Ethereum заметно выросла, когда на валюту обратили внимание крупные клиенты.

NFT-маркетплейсы также построены на Ethereum. Рост их популярности вызвал еще большее повышение стоимости этой валюты.

Ethereum получает прибыль от известных проектов децентрализованного финансирования (DeFi), построенных на ее блокчейне.

Но Ethereum не лишена недостатков: использовать ее дорого, а при транзакциях часто возникают задержки. Cardano стремится превзойти ее по этим показателям благодаря легкости дизайна.

Недавно Cardano провела крупное обновление под названием Mary, преобразующее ее реестр. Теперь она может не только хранить ADA в блокчейне, но и позволяет создавать несколько токенов и обмениваться ими.

Цели Cardano

Основатель Ethereum Чарльз Хоскинсон, который занимается разработкой Cardano, уверен, что доступ к прозрачному банковскому обслуживанию поможет миллиардам людей повысить уровень жизни. Cardano создается на основе DeFi и нацелена на некоторые из беднейших регионов мира. Хоскинсон считает: если технология будет работать в этих местах, это станет показателем ее успеха. В дальнейшем это должно привести к ее повсеместному внедрению.

Однако валюту невозможно использовать без доступа к электричеству и смартфонам. Но для таких стран, как Эфиопия и Сенегал, Cardano все же может принести значимую пользу. Поэтому сотрудники компании из этих африканских стран уже продвигают эту идею среди местных жителей.

Рост цены ADA

Стоимость ADA выросла на 16% за месяц, а за год — на 3557%. Есть три основные причины такой популярности.

В середине марта криптовалютная биржа Coinbase начала поддерживать Cardano (ADA).

Примерно в то же время она появилась в Bloomberg Terminal.

Рыночная капитализация размером более чем $55 млн дает высокую ликвидность, а интерес институциональных инвесторов растет.

С начала года Ethereum вырос на 115%, а ADA — на 517%.

Cardano использует надежную блокчейн-систему с низкими комиссиями и стремится обеспечить устойчивую экосистему. Благодаря этим принципам криптовалюта ADA, вероятно, сохранит свою популярность и сможет с легкостью конкурировать с Ethereum и Polkadot.

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