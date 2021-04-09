Шестикратный рост: криптоброкер Robinhood рассказал о количестве трейдеров

Приложение для розничных инвесторов Robinhood заявило, что в первом квартале 2021 года в операциях с криптовалютами участвовало 9,5 млн пользователей площадки.

Это почти в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет Reuters, ссылаясь на сообщение компании.

Платформа Robinhood была запущена в 2015 году в качестве инструмента торговли на бирже, ориентированного на частных небольших инвесторов. Сейчас Robinhood позволяет клиентам покупать, продавать и хранить криптовалюты. Также компания заявляла, что планирует предоставить клиентам возможность вносить и снимать криптовалюту для переводов на другие кошельки.

В январе Robinhood оказался в центре скандала: приложение временно отключило функцию в своем приложении, которая позволяла пользователям мгновенно покупать криптовалютные ценные бумаги. Это случилось из-за нестабильных рыночных условий, вызванных торговлей акциями продавца видеоигр GameStop и других компаний. Инвесторы обвиняли Robinhood в предательстве: по их мнению, компания «продалась» хедж-фондам.

В прошлом месяце Robinhood подала документы в регулирующие органы для IPO в США.

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Фото: maloha13 / Depositphotos