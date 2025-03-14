Основатель Binance опроверг сообщения о возможной сделке с семьей Трампа
Основатель Binance Чанпэн Чжао, осужденный за отмывание денег и нарушение санкций, на своей странице в соцсети X опроверг данные о переговорах с семьей президента США Дональда Трампа о помиловании и продаже доли в Binance.US. Накануне об этом сообщили источники The Wall Street Journal.
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«Я не обсуждал сделку по Binance.US... ни с кем. Чувствуется, что мотивом статьи [WSJ] является атака на президента и криптовалюты, а остатки сил прошлой администрации, задействованные в “войне с криптовалютами”, все еще активны», — написал Чжао.
Ранее, 13 марта, источники WSJ заявили, что семья Трампа ведет переговоры с основателем Binance о приобретении доли в Binance.US, а сам Чжао настаивает на том, чтобы администрация президента предоставила ему помилование.
- Чжао покинул пост гендиректора Binance в ноябре 2023 года. В мае 2024-го бизнесмена приговорили в США к четырем месяцам тюремного заключения по делу об отмывании денег и нарушении санкций. Чжао признал вину и согласился выплатить $4,3 млрд штрафа. Бизнесмен был освобожден из тюрьмы в сентябре, сейчас он живет в Абу-Даби.
- В конце сентября предприниматель сообщил, что продолжит инвестировать в блокчейн и другие децентрализованные технологии, а также в биотех и искусственный интеллект. Он подчеркнул, что его платформа Giggle Academy с бесплатными курсами для школьников «будет играть важную роль в его жизни в течение следующих нескольких лет».
Фото на обложке: Iryna Budanova / Shutterstock / FOTODOM
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