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Суд в США приговорил основателя Binance к тюремному сроку

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Американский суд приговорил основателя и бывшего главу крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэна Чжао к четырем месяцам тюремного заключения. Бизнесмен обвиняется в отмывании денег и нарушении санкций.

Суд в США приговорил основателя Binance к тюремному сроку

Как передает WSJ, Чжао признал вину и согласился выплатить $50 млн штрафа. Кроме того, миллиардер добровольно приехал на судебное заседание из ОАЭ в США.

Согласно данным следствия, экс-глава Binance нарушил Закон о банковской тайне, а через криптобиржу под его руководством прошло более 1,5 млн переводов на сумму $900 млн на финансирование терроризма и другую незаконную деятельность, в том числе на помощь в обходе санкций.

Сторона обвинения требовала для Чжао тюремное заключение сроком на три года. Это вдвое превышает стандартные срок в 18 месяцев за подобные нарушения, поскольку по словам прокуратуры, «масштабы и последствия противоправных действий Чжао были огромными».

Адвокаты миллиардера настаивали на домашнем аресте, отмечая, что «ни один обвиняемый по хоть отдаленно похожему делу по Закону о банковской тайне никогда не был приговорен к тюремному заключению».

Фото: X

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