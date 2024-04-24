Минюст США запросил три года тюрьмы для экс-главы Binance

Минюст США запросил три года тюрьмы для основателя и бывшего главы криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао, сообщает Reuters. Об этом стало известно в ходе судебного заседания 23 апреля.
Правоохранительные органы США полагают, что приговор должен стать сигналом для всей криптоиндустрии.
Прокуратура в заявлении утверждает, что Binance оказалась не способна предотвратить использование своей платформы для отмывания денег и «не сообщила о более чем 100 тыс. подозрительных транзакций» в том числе связанных с группировкой ХАМАС.
Обвинения со стороны Минюста США в отмывании денег и нарушении санкций привели к штрафу в размере $4,3 млрд и отставке Чжао с поста главы площадки.
Сам Чжао ожидает приговора по отдельным обвинениям, судебное заседание состоится 30 апреля. Как сообщается, он согласился выплатить штраф в размере $50 млн.
Аналитическая платформа Kaiko оценивает долю Binance в мировом объеме торгов биткоином в 55,3% — за последний год она сократилась до этого значения с 81,3%.
Пока Binance разбирается с последствиями судов, такие конкуренты, как Bybit и OKX расширяют свое присутствие в Азии и других регионах.
Фото на обложке: Unsplash
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