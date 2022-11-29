Evolute перенес запуск продаж минивэна i-VAN

Липецкий автопроизводитель «Моторинвест», который собирает электромобили Evolute отложил вывод на рынок минивэна i-VAN, об этом свидетельствует информация на официальном сайте компании.

Ранее компания запустила продажи седана i-PRO по цене 2,99 млн рублей и кроссовера i-JOY за 3,49 млн рублей. Тогда же «Моторинвест» анонсировал планы начать выпуск минивэнов i-VAN до конца 2022 года.

В настоящее время на сайте Evolute в разделе «модельный ряд» размещены модели i-PRO, i-JOY и i-JET. При этом вместо ожидаемого минивэна i-VAN указан некий SUV C+. При этом на сайте все еще можно найти информацию о параметрах модели.

Как пишет «Российская газета», причиной задержки могли стать технические характеристики модели. В отличие от «легковушек» Evolute минивэн имеет всего 122 лошадиные силы. При таких мощностях автомобиль может разогнаться до 100 км\ч за 18 секунд, а 105 км\ч составляет скоростной предел электрокара. При этом на i-VAN устанавливают такую же тяговую батарею, что и на седан i-PRO. Такие характеристики для коммерческого авто негативно влияют на запас хода.

Ранее стало известно, что липецкий автопроизводитель планирует в 2023 году поставлять свои машины для «Яндекс.Такси». Если компании договорятся, в 2023 года таксопарк сервиса пополнится моделями I-Pro.

Фото на обложке: https://evolute.ru/