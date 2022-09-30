Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Электромобили Evolute могут присоединиться к «Яндекс.Такси»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Липецкий производитель электромобилей Evolute — «Моторинвест» — планирует поставлять в 2023 году автомобили для таксопарков-партнеров «Яндекс.Такси». Компании сейчас обсуждают возможные квоты и цены.

Электромобили Evolute могут присоединиться к «Яндекс.Такси»

Речь идет в первую очередь о седане Evolute I-Pro, сообщил «Ведомостям» один из собеседников. В «Яндекс» сказали, что действительно ведут переговоры с автопроизводителями для партнеров, не уточняя их названия.

В России отсуствует практика массового использования электромобилей в такси. В эту нишу также хотят попасть и другие производители, в том числе московский автозавод «Москвич» (бывший «Renault Россия»).

Компания «Моторинвест» 28 cентября начала производство электромобилей под брендом Evolute на заводе в Липецкой области, первая модель — Evolute I-Pro.

Ранее в компании заявили, что стоимость I-Pro составит около 3 млн рублей. Также на модель будет распространяться льготный автокредит со скидкой 35%, но не более 925 тыс. рублей. 

Завод планирует выпустить две тысячи автомобилей до конца этого года, включая кроссоверы I-Joy и минивены I-Van. 

Фото на обложке: ArtWell / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Моторинвест» начал выпуск первого электромобиля российской сборки Evolute
  2. 2 Бывший сотрудник Алексея Кудрина возглавил GR «Яндекса»
  3. 3 «Яндекс.Бизнес» — полный гайд для компаний
  4. 4 «Яндекс» будет доставлять посылки, а VK станет монополистом на рынке медиа — прогнозы
  5. 5 Тренды на рынке недвижимости: что происходило с трафиком, стоимостью клика и сделками с января по июнь 2022

ВОЗМОЖНОСТИ

30 сентября 2022

Privacy Accelerator

30 сентября 2022

Всероссийский акселератор социальных инициатив RAISE

30 сентября 2022

TON Play Accelerator

Все ВОЗМОЖНОСТИ