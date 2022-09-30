Электромобили Evolute могут присоединиться к «Яндекс.Такси»

Липецкий производитель электромобилей Evolute — «Моторинвест» — планирует поставлять в 2023 году автомобили для таксопарков-партнеров «Яндекс.Такси». Компании сейчас обсуждают возможные квоты и цены.

Речь идет в первую очередь о седане Evolute I-Pro, сообщил «Ведомостям» один из собеседников. В «Яндекс» сказали, что действительно ведут переговоры с автопроизводителями для партнеров, не уточняя их названия.

В России отсуствует практика массового использования электромобилей в такси. В эту нишу также хотят попасть и другие производители, в том числе московский автозавод «Москвич» (бывший «Renault Россия»).

Компания «Моторинвест» 28 cентября начала производство электромобилей под брендом Evolute на заводе в Липецкой области, первая модель — Evolute I-Pro.

Ранее в компании заявили, что стоимость I-Pro составит около 3 млн рублей. Также на модель будет распространяться льготный автокредит со скидкой 35%, но не более 925 тыс. рублей.

Завод планирует выпустить две тысячи автомобилей до конца этого года, включая кроссоверы I-Joy и минивены I-Van.

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