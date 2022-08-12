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Новый российский бренд Evolute объявил цены на свой первый электромобиль

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Новый российский бренд Evolute представит свой первый автомобиль — им станет электрический седан i-Pro, произведенный на липецком заводе «Моторинвест». Об этом сообщает издание «Китайские автомобили».

Новый российский бренд Evolute объявил цены на свой первый электромобиль

По словам представителя компании, модель будет стоить около 3 млн рублей. Машины Evolute будут участвовать в программе льготного автолизинга. Также на них будет распространяться льготный автокредит со скидкой 35%, но не более 925 тыс. рублей.

Седан i-Pro будет представлять собой отечественную версию китайского Dongfeng Aeolus E70. Модель получит электродвигатель мощностью 163 л.с., а также батарею на 53 кВт·ч.

Седан i-Pro. Фото: Evolute

В «Моторинвесте» убеждены, что полностью заряженных аккумуляторов хватит на 420 км. Время разгона от 0 до 100 км/ч у модели займет 9,5 с, а максимальная скорость составит 150 км/ч.

Заявлено также, что за счет так называемых «быстрых зарядок» аккумулятор можно будет полностью «заправить» до 80% всего за 36 минут.

На первом этапе продажи стартуют в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Сочи.

Всего Evolute представит пять «зеленых» моделей. Среди них два кроссовера, седан, минивэн и внедорожник.

Фото на обложке: Evolute

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