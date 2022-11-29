«ВкусВилл» начал осваивать китайский рынок

Российская сеть продуктов здорового питания «ВкусВилл» начала тест продаж своих товаров в Китае. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Там сообщили, что в конце ноября жителям Китая стали доступны дегустационные наборы, собранные из 35 позиций. Заказать такие наборы можно в маркетплейсе Tmall Global, с которым «ВкусВилл» заключил сотрудничество.Онлайн-магазин открылся под локализованным брендом «微谷食优», который можно перевести как «Вкусное, здоровое здесь и сейчас». Первые покупатели уже получили продукты отечественного бренда.

Продуктовые наборы состоят из хлебцев, фруктовых и овощных чипсов, ореховых смесей, напитков, консервации, отрубей и сладостей. Кроме того, «ВкусВилл» готов предложить натуральное мороженное, которые в Китае производит партнер сети — компания «Айскейк-ЭКО».

«Для выхода на рынок мы выбрали модель cross-border, при которой заказ отправляется с бондового склада в Китае и последняя миля доставки занимает привычные китайскому покупателю 1-3 дня. Данный формат четко ассоциируется у потребителей с импортной продукцией и позволяет расширить ассортимент экспорта за счет упрощенной сертификации», — поясняет специалист по экспорту в Китай Андрей Тужиков.

Для обратной связи с покупателями бренд завел аккаунт в китайской соцсети WeChat. Пользователи могут оставлять отзывы, а также прочитать о правилах здорового питания.

Ранее «ВкусВилл» анонсировал планы по развитию в России кофейного вендинга.

В 2022 году объем товарооборота между Россией и Китаем обновил рекорд, увеличившись на 33%. За первые 10 месяцев он вырос до $153,9 млрд.

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