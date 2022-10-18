«ВкусВилл» нацелился на развитие кофейного вендинга

«ВкусВилл» начал развивать кофейное направление, в дарксторах Москвы и Санкт-Петербурга уже установили более 80 кофейных аппаратов, рассказали в пресс-службе розничной сети.
Сеть начала развивать вендинг в 2019 году, за это время в торговых центрах, офисах и учебных заведениях крупных российских городов появились свыше 420 аппаратов с продуктами бренда.
Новые аппараты предлагают ассортимент из 10 видов кофейных напитков. Сегодня в точках с высокой проходимостью в день продается от 50 до 100 порций кофе и чая, пояснили в розничной сети. Ежемесячный оборот одной точки варьируется от 35 до 120 тыс. рублей.
В компании планируют покрыть всю сеть дарксторов, устанавливать аппараты будут рядом с уже имеющимися снековыми вендингами.
В июле «ВкусВилл» подключился к сервису «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД) и начал доставлять продукты к вагонам поездов.
Фото на обложке: Пресс-служба «ВкусВилл»
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